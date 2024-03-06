Действительно ли заблокируют счета пенсионерам, которые не прошли идентификацию: объяснение юристов

Пенсионеры-ВПЛ "первой волны", то есть те, кто переместился до 24 февраля 2022 года, должны каждые 6 месяцев проходить идентификацию для продолжения выплаты пенсии. В сети распространяют информацию о том, что блокируют счета тем пенсионерам, которые не прошли идентификацию.

Действительно ли это так, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Юридического советчика для ВПЛ в Facebook .

Блокируют ли счета, если не пройти идентификацию

Как сообщает Министерство социальной политики Украины, распространяемая СМИ информация о блокировании банковских карт таких пенсионеров из-за отсутствия движения средств на них не соответствует действительности, поскольку:

в нормативных актах, регулирующих сферу социального обеспечения нет никакой нормы, предусматривающей такое блокирование

у Минсоцполитики нет ни полномочий, ни технической возможности влиять на деятельность банков по блокированию банковских карт

Значит ли это, что счет не может быть заблокирован

"Нет. Блокировка счетов, на которых длительное время отсутствует движение средств, осуществляется банками на основании их внутренних правил", - объясняют юристы.

Они добавляют, если пенсионер из числа внутренне перемещенных лиц, который стал на учет как ВПЛ до 24.02.2022 года, не пользуется своей банковской картой в течение длительного периода (не менее 6 месяцев), и по такой карточке нет движения средств, пенсия такому лицу продолжает начисляться, но до момента выяснения обстоятельств не перечисляется на карточный счет.

Зачем проходить идентификации пенсионерам-ВПЛ

Значительная часть пенсионеров из числа ВПЛ, переместившихся до 24.02.2022 года, проживает на временно оккупированной территории. В такой ситуации государство не имеет возможности выяснить информацию о том, не потерял ли собственник карты к ней доступ (и им впоследствии могут воспользоваться мошенники) и является ли человек живым.

"Именно поэтому, для продолжения выплат таким лицам, было принято решение проводить идентификацию получателей пенсии", - объясняют юристы.

Что происходит с пенсией, если счет заблокирован банком

Пока пенсионер не подтвердит свое лицо - то есть не пройдет идентификацию, пенсия и дальше начисляется Пенсионным фондом, но не перечисляется на карточку. Как только человек выходит на связь и подтверждает свое лицо, начисленные выплаты перечисляются такому пенсионеру на его счет.

Как пройти идентификацию

До 31 марта 2024 г. указанным выше лицам необходимо пройти идентификацию одним из доступных способов: