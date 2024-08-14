Чи справді тейпи допомагають позбутися зморшків на лобі: все про популярний спосіб

Чи дієві тейпи проти зморшків

Дерматолог Стефані Флорез-Поллак розповіла що тейпи проти зморшків популярні частково тому, що вони неінвазивні, тобто вам не потрібно йти до лікаря для процедури.

Багато експертів стверджують, що протягом невизначеного часу ви помітите менше зморшок на лобі.

"Я ставлюся проти деяких із цих заяв, оскільки вони не ґрунтуються на доказах" - зазначила лікар.

Багато брендів також стверджують, що використання тейпів для обличчя перевчить м’язи обличчя, щоб вони менше рухались. Однак, це не зовсім так.

Хірург Крейг Лерман зазначив, що не можна просто перетренувати свої м’язи. Коли ми наносимо щось на шкіру, то ні в якому разі не впливаємо на м’яз, який викликає скорочення.

Отже, коли ми видаляємо тейп, навіть якщо зовнішній вигляд шкіри тимчасово вирівнюється, то фактична причина зморшок не усувається, якою є скорочення м’язів саме по собі.

Ризики для організму

Нанесення будь-якого типу клею на шкіру може спричинити подразнення та закупорку пор, спричиняючи накопичення шкірного сала та висипання.

До того ж тейпи можуть викликати алергію та роздратування.

Тейп для обличчя не зменшить ознаки старіння, але є інші речі, які можуть допомогти.

Щоденне використання сонцезахисного крему з SPF 30+ є важливим для довгострокового здоров’я шкіри, як і такі речі, як підтримання гідратації та дотримання поживної дієти.

Іншими допоміжними речовинами, які виявилися корисними, є місцеве використання ретинолу, використання антиоксидантів і хороший догляд за шкірою.

Важливо пам’ятати, що зморшки є нормальною частиною старіння.