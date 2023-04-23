Чи справді у пакетованому чаї є рештки комах: відео з-під мікроскопа

Нещодавно у соцмережах поширювали відео, на якому під мікроскопом розглядали чай і там виявили багато решток комах. Чимало глядачів припустили, що ці кадри є фейковими.
Перевірити це вирішив український хімік Гліб Репіч. Результатами свого дослідження він поділився на сторінці Instagram.
Хімік купив 3 марки пакетованого чаю. Спершу розглянув зразки під макрокамерою телефону, аби виявити великі рештки комах. У першому зразку нічого не було помітно, а в двох інших були великі мікрогранули, ймовірно, це ароматизатори бергамоту.
Після цього дослідник поглянув на чай під мікроскопом.
"У всіх трьох зразках - рослинні волокна чайного листя. І жодних комах я тут не знайшов, перебравши не один десяток чайних пакетів. Тому автор вірусного відео трохи все прикрасив", - каже Репіч.
При цьому хімік зазначає, що він знайшов наукову статтю, у якій німецькі вчені заявляють, що виявили генетичний матеріал тисячі комах, які насправді на цьому чаї живуть, а тоді під час процесу збору і подрібнення листя можуть потрапляти у пакетований чай.
На публікацію цього дослідження відреагувало багато користувачів соцмереж. Чимало з них залишили коментарі під постом.
Що пишуть люди:
Раніше ми писали про те, чи справді у перезрілих бананах заводяться черв'яки.
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