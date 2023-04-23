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Действительно ли в пакетированном чае есть остатки насекомых: видео из-под микроскопа

Есть ли у чае остатки насекомых (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Недавно в соцсетях распространяли видео, на котором под микроскопом рассматривали чай и там обнаружили множество насекомых. Многие зрители предположили, что эти кадры являются фейковыми.

Проверить это решил украинский химик Глеб Репич. Результатами своего исследования он поделился на странице Instagram.

Действительно ли в пакетированном чае есть остатки насекомых

Химик купил 3 марки пакетированного чая. Сначала рассмотрел образцы под макрокамерой телефона, чтобы обнаружить большие остатки насекомых. В первом образце ничего не было заметно, а в двух других были большие микрогранулы, вероятно, это ароматизаторы бергамота.

После этого исследователь посмотрел на чай под микроскопом.

"Во всех трех образцах - растительные волокна чайных листьев. И никаких насекомых я здесь не нашел, перебрав не один десяток чайных пакетов. Поэтому автор вирусного видео немного все украсил", - говорит Репич.

При этом химик отмечает, что он нашел научную статью, в которой немецкие ученые утверждают, что обнаружили генетический материал тысячи насекомых, которые на самом деле живут на этом чае, а затем во время процесса сбора и измельчения листьев могут попадать в пакетированный чай.

Какая реакция соцсетей на исследование

На публикацию этого исследования отреагировало много пользователей соцсетей. Некоторые из них оставили комментарии под постом.

Что пишут люди:

  • Но под кипятком уже там все равно, есть насекомые или нет.
  • Если я пью чай с жуками, это проблемы жуков, а не мои.
  • Спасибо за новую фобию.
  • Кусты чая не в стерильных лабораториях растут, конечно, там могут быть какие-то насекомые, случайно попадающие вместе с листьями в упаковку.
  • Была бы возможность проверить русский чай, то, думаю, результат всех удивил бы.

Раньше мы писали о том, действительно ли в перезрелых бананах заводятся черви.

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