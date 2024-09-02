Действительно ли семена чиа полезны при похудении: диетолог рассказал всю правду
Достаточно популярными в мире стали семена чиа, ввиду его потенциальную пользу для здоровья. Следует знать, действительно ли оно эффективно при потере веса.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This Not That!
Может ли употребление воды из семян чиа помочь похудеть
Диетолог Андреа Соареса рассказал, что семена чиа насыщены белком, клетчаткой, омега-3 жирными кислотами, магнием и кальцием.
"Когда вы добавляете семена чиа в воду, они набухают, образуя гелеобразную консистенцию. Это делает воду из семян чиа уникальным, насыщенным питательными веществами напитком с низким содержанием калорий, но богатым на пользу", - объясняет Соарес.
Одной из причин, почему вода из семян чиа привлекает внимание, является высокое содержание клетчатки. Лишь один стакан семян чиа содержит около 10 г клетчатки. Эта клетчатка поглощает воду, расширяясь в желудке, поэтому вы дольше ощущаете сытость.
Еще одна интересная вещь о семенах чиа состоит в том, что они могут помочь регулировать уровень сахара в крови. Замедляя усвоение углеводов, семена чиа могут предотвратить скачки уровня сахара в крови. Это крайне важно, потому что стабильный уровень сахара в крови означает меньше скачков инсулина, что может помочь снизить накопление жира в теле.
Эксперт добавил, что ни одна отдельная еда или напиток не справится с похудением. Сочетайте воду из семян чиа со здоровой диетой и регулярными физическими упражнениями для наилучших результатов.
Рекомендуется применять в день 25 г семян чиа. Для очищения организма и понижения веса их добавляют в нежирный кефир и пьют ежедневно в течение трех месяцев.
К тому же семена чиа обладают полезными свойствами и в виде масла - они отличаются высоким содержанием растительных кислот Омега-3, а также натуральных веществ, препятствующих окислению этих кислот. Масло чиа используется в косметических средствах, помогая бороться с прыщами.
Кому противопоказаны семена чиа
Семена чиа считаются безопасным и отличным дополнением к диете. Нет никаких побочных эффектов от употребления семян чиа, кроме легкого желудочно-кишечного дискомфорта из-за слишком большого количества клетчатки.
Вот в каких случаях следует быть аккуратнее и воздержаться от употребления:
- если есть проблемы с почками
- не рекомендуют использовать в рационе семена людям с пониженным давлением
- следует избегать людям с аллергией на кунжутные семена
- во время приема лекарств, снижающих свертываемость крови, семена чиа противопоказаны
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