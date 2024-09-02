Действительно ли семена чиа полезны при похудении: диетолог рассказал всю правду

Достаточно популярными в мире стали семена чиа, ввиду его потенциальную пользу для здоровья. Следует знать, действительно ли оно эффективно при потере веса.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This Not That !

Может ли употребление воды из семян чиа помочь похудеть

Диетолог Андреа Соареса рассказал, что семена чиа насыщены белком, клетчаткой, омега-3 жирными кислотами, магнием и кальцием.

"Когда вы добавляете семена чиа в воду, они набухают, образуя гелеобразную консистенцию. Это делает воду из семян чиа уникальным, насыщенным питательными веществами напитком с низким содержанием калорий, но богатым на пользу", - объясняет Соарес.

Одной из причин, почему вода из семян чиа привлекает внимание, является высокое содержание клетчатки. Лишь один стакан семян чиа содержит около 10 г клетчатки. Эта клетчатка поглощает воду, расширяясь в желудке, поэтому вы дольше ощущаете сытость.

Еще одна интересная вещь о семенах чиа состоит в том, что они могут помочь регулировать уровень сахара в крови. Замедляя усвоение углеводов, семена чиа могут предотвратить скачки уровня сахара в крови. Это крайне важно, потому что стабильный уровень сахара в крови означает меньше скачков инсулина, что может помочь снизить накопление жира в теле.

Эксперт добавил, что ни одна отдельная еда или напиток не справится с похудением. Сочетайте воду из семян чиа со здоровой диетой и регулярными физическими упражнениями для наилучших результатов.

Рекомендуется применять в день 25 г семян чиа. Для очищения организма и понижения веса их добавляют в нежирный кефир и пьют ежедневно в течение трех месяцев.

К тому же семена чиа обладают полезными свойствами и в виде масла - они отличаются высоким содержанием растительных кислот Омега-3, а также натуральных веществ, препятствующих окислению этих кислот. Масло чиа используется в косметических средствах, помогая бороться с прыщами.

Кому противопоказаны семена чиа

Семена чиа считаются безопасным и отличным дополнением к диете. Нет никаких побочных эффектов от употребления семян чиа, кроме легкого желудочно-кишечного дискомфорта из-за слишком большого количества клетчатки.

Вот в каких случаях следует быть аккуратнее и воздержаться от употребления: