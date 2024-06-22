Чи справді мигдальне молоко таке корисне для здоров'я: вся правда

Мигдальне молоко полюбляють у всьому світі. Це один з найпопулярніших продуктів, оскільки воно має дуже важливу властивість - не містить лактози.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That !

Що входить у мигдальне молоко

Інгредієнти мигдального молока можуть значно відрізнятися залежно від марки та сорту, який ви купуєте.

У чистому вигляді мигдальне молоко міститиме лише воду та мигдаль. Перевагою є відсутність наповнювачів, консервантів чи інших сумнівних інгредієнтів.

Недоліком є ​​відсутність збагачення важливими вітамінами та мінералами, такими як вітаміни D, E, A та кальцій, які часто містяться в інших молочних продуктах.

У найбільш натуральному вигляді мигдальне молоко виготовляється шляхом замочування мигдалю у воді, змішування його разом, а потім пропускання рідини через марлю.

Це створює рідку кремоподібну консистенцію, схожу на молоко. Завдяки такій обробці вміст білка та клітковини в мигдалі видаляється, залишаючи споживачеві вершковий смак.

Користь для здоров'я

Мигдальне молоко збагачене додатковими вітамінами та мінералами. Збагачене несолодке мигдальне молоко є чудовим способом збільшити споживання вітаміну D, кальцію і калію.

Також мигдальне молоко збагачене вітаміном Е, який допомагає не тільки зменшити окиснення в організмі, але також може допомогти захистити від певних захворювань.

Оскільки в мигдалі багато натрію, він створює профілактику серцево-судинних захворювань. В продукті немає холестерину та насичених жирів (які теж підвищують рівень холестерину в організмі). Коли холестерин накопичується в судинах, це збільшує ризик розвитку атеросклерозу, інсультів та інфарктів.

Оскільки молоко мигдальне містить значну кількість ретинолу, його вживання захищає очі від перенапруги та запобігає погіршенню зору.

Недоліки мигдалевого молока

Якщо ви не будете обережні з вибором мигдалевого молока, то ризикуєте отримати на 1 чашку майже 4 чайні ложки доданого цукру (або приблизно 17 грамів із 25 грамів).

До того ж мигдалеве молоко не є кращою заміною для дітей з алергією на молочні продукти.

Мигдальне молоко не є хорошим джерелом білка, навіть якщо воно збагачене. У цій ситуації краще вибрати збагачене несолодке соєве молоко.

Протипоказаннями до вживання мигдалю може бути індивідуальна непереносимість, схильність до алергічної реакції та деякі захворювання ШКТ.

Крім того, під час вагітності введення до раціону мигдалевого молока краще узгоджувати з лікарем.