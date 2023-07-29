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Чи справді колаген допомагає омолодити шкіру: вся правда

Чи потрібно приймати колаген (фото: freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Колаген має велике значення для здоров'я і еластичності шкіри, волосся, нігтів і кісток. Природне вироблення колагену організмом сповільнюється з 25 років. Тому багато людей приймають його додатково.

Про це повідомили у медичній спільноті "Бережи себе" у Telegram.

Чи ефективний колаген у добавках

Шкіра, м’язи, хрящі, суглоби, судини - для формування всіх цих утворень потрібен колаген. Організм людини до 25 років синтезує цей білок у тій кількості, яка йому необхідна.

З часом кількість важливого структурного білка в організмі зменшується - орієнтовно на 1% на рік. Так виникають зморшки, шкіра стає менш еластичною та пружною. До цього доєднується фотостаріння - колаген руйнується, якщо ми не захищаємо шкіру від сонячних променів.

Експерти кажуть, що процес обміну колагену - досить комплексний і регулюється багатьма факторами, як-от балансом статевих гормонів, склад раціону, вплив ультрафіолету та наявністю вільнорадикальних процесів.

Це означає, що коли людина п’є колаген у порошках чи пігулках, він розщеплюється у кишковому тракті на амінокислоти. Вони всмоктуються в кров і далі спрямовуються у м’язи.

До того ж добавки містять переважно замінні амінокислоти, які організм може створювати самостійно.

Кому радять приймати добавки

Добавки колагену часто "радять" людям з остеоартритом, проблемами з хрящами  та тим, хто багато займається спортом. 

Важливо пам'ятати, що колаген у пігулках не є гарантією, що шкіра буде краще відновлюватись, позбавиться зморшок, а м’язи завжди будуть у тонусі.

Короткострокові ефекти, звісно, можуть бути. Проте обмін колагену - це багатогранний процес, тому до його відновлення треба підходити також комплексно. І розпочати можна зі збалансованого харчування.

Походження косметологічного колагену:

  • Тваринний - його отримують зі шкіри великої рогатої тварини
  • Рослинний - такого колагену не існує. Продукти, які пропонуються під такими назвами не мають жодного стосунку до колагену, а є вуглеводами
  • Морський або рибний - видобувають з молюсків та риб

Колаген є одним із найпопулярніших компонентів антивікової косметики, вважається сучасним та інноваційним інгредієнтом.

Раніше нутриціолог називала найсильніший натуральний засіб для омолодження.

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колагеншкіра голови