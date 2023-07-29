Действительно ли коллаген помогает омолодить кожу: вся правда

Коллаген имеет большое значение для здоровья и эластичности кожи, волос, ногтей и костей. Естественная выработка коллагена организмом замедляется с 25 лет. Поэтому многие принимают его дополнительно.
Об этом сообщили в медицинском сообществе "Бережи себе" в Telegram.
Кожа, мышцы, хрящи, суставы, сосуды - для формирования всех этих образований нужен коллаген. Организм человека до 25 лет синтезирует этот белок в том количестве, которое ему необходимо.
Со временем количество важного структурного белка в организме уменьшается - ориентировочно на 1% в год. Так возникают морщины, кожа становится менее эластичной и упругой. К этому присоединяется фотостарение - коллаген разрушается, если мы не защищаем кожу от солнечных лучей.
Эксперты говорят, что процесс обмена коллагена - достаточно комплексный и регулируется многими факторами, такими как баланс половых гормонов, состав рациона, влияние ультрафиолета и наличие свободнорадикальных процессов.
Это означает, что когда человек пьет коллаген в порошках или в таблетках, он расщепляется в кишечнике на аминокислоты. Они всасываются в кровь и затем направляются в мышцы.
К тому же добавки содержат преимущественно заменимые аминокислоты, которые организм может создавать самостоятельно.
Добавки коллагена часто "советуют" людям с остеоартритом, проблемами с хрящами и тем, кто много занимается спортом.
Важно помнить, что коллаген в таблетках не является гарантией, что кожа будет лучше восстанавливаться, избавится от морщин, а мышцы всегда будут в тонусе.
Краткосрочные эффекты, конечно, могут быть. Однако обмен коллагена - это многогранный процесс, поэтому к его восстановлению нужно подходить также комплексно. И начать можно со сбалансированного питания.
Происхождение косметологического коллагена:
Коллаген является одним из популярнейших компонентов антивозрастной косметики, считается современным и инновационным ингредиентом.
Раньше нутрициолог называла самое сильное натуральное средство для омоложения.
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