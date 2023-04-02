Чи справді кава після закипання втрачає смак: пояснення експертів
Чи можна допускати кипіння під час приготування кави (колаж: Styler)
Смак кави залежить не тільки від сорту зерен та типу їхнього обсмаження. Важливою є й технологія заварювання, насамперед - дотримання її правил.
Побутує думка, що не можна допускати закипання кави під час приготування її у турці.
Про те, чи дійсно від цього псується смак напою, розповіли на сторінці Yaskrava kava в Instagram.
Чи можна допускати кипіння під час заварювання кави
"Кава, що закипіла - зіпсована? Напевно, ви чули, що цей напій кип'ятити не можна. Зараз ми розповімо, як саме заварюється кава", - пишуть експерти.
Що відбувається з кавою у гарячій воді за температури 92-96 градусів:
- Смак кави формують ефірні олії, саме вони виділяються при обсмажуванні сирих зерен. Вони ж й розчиняються у воді, насичуючи його ароматом, смаком та відтінками.
- Коли ми заварюємо каву при температурі 92-96 градусів, ферменти активно виділяються та розчиняються у воді. Напій насичується смаком та ароматом.
Що відбувається з кавою за температури води 100 градусів (при кипінні):
- При підвищенні температури вище 96 градусів ефірні олії руйнуються, смак кави стає блідим і нецікавим. 3 напою йде все те, заради чого ми його заварювали i за що його любимо. Кава починає гірчити.
- Також із зерен виділяються тонізуючі речовини, кава стає дуже кофеїновою, міцною.
Висновок: за температури 92-96 градусів ефірні олії виділяються найкраще. При 100 градусах - ефірні олії руйнуються.
Як правильно варити каву
- Варити каву потрібно на повільному вогні. Чим повільніше нагрівається напій, тим краще відбувається екстрагування ефірних олій та ферментів із мелених зерен.
- Чекайте, доки з'явиться пінка та почне підійматися. Як тільки процес стане активнішим, зніміть каву з вогню.
- Якщо ви заливаєте каву окропом, то після того, як закипить чайник зачекайте 30 секунд, щоб температура води опустилась до 96 градусів.
- Заливаючи каву окропом, підійміть чайник вище, щоб струмінь води наситився киснем. Чим більше кисню у воді, тим краще окислюються ефірні олії та екстрагується смак.