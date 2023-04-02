Действительно ли кофе после закипания теряет вкус: объяснение экспертов

Вкус кофе зависит не только от сорта зерен и типа обжарки. Важна и технология заваривания, прежде всего - соблюдение ее правил.
Существует мнение, что нельзя допускать закипания кофе во время приготовления его в турке.
О том, действительно ли от этого портится вкус напитка, рассказали на странице Yaskrava kava в Instagram.
Можно ли допускать кипение во время заваривания кофе
"Кофе, что закипел - испорчен? Наверное, вы слышали, что этот напиток кипятить нельзя. Сейчас мы расскажем, как именно заваривается кофе", - пишут эксперты.
Что происходит с кофе в горячей воде при температуре 92-96 градусов:
Вкус кофе формируют эфирные масла, именно они выделяются при обжаривании сырых зерен. Они же растворяются в воде, насыщая его ароматом, вкусом и оттенками.
Когда мы завариваем кофе при температуре 92-96 градусов, ферменты активно выделяются и растворяются в воде. Напиток насыщается вкусом и ароматом.
Что происходит с кофе при температуре воды 100 градусов (при кипении):
При повышении температуры выше 96 градусов эфирные масла рушатся, вкус кофе становится бледным и неинтересным. Из напитка идет все то, ради чего мы его заваривали и за что его любим. Кофе начинает горчить.
Также из зерен выделяются тонизирующие вещества, кофе становится очень кофеиновым, крепким.
Вывод: затемпературы 92-96 градусов эфирные масла выделяются лучше всего. При 100 градусах - эфирные масла разрушаются.
Как правильно варить кофе
Варить кофе нужно на медленном огне. Чем медленнее нагревается напиток, тем лучше происходит экстрагирование эфирных масел и ферментов из молотых зерен.
Ждите, пока появится пенка и начнет подниматься. Как только процесс станет более активным, снимите кофе с огня.
Если вы заливаете кофе кипятком, то после закипания чайника подождите 30 секунд, чтобы температура воды опустилась до 96 градусов.
Заливая кофе кипятком, поднимите чайник повыше, чтобы струя воды насытилась кислородом. Чем больше кислорода в воде, тем лучше окисляются эфирные масла и вкус вкуса.