Чи справді фініки такі корисні і кому їх треба включати в раціон

Що ми знаємо про фініки

Фініки - це плід фінікової пальми, яка вирощується в багатьох тропічних регіонах світу. Останнім часом фініки стали досить популярними. Майже всі фініки, які продаються в західних країнах, висушені.

За зовнішнім виглядом можна визначити, сушені вони, чи ні. Зморшкувата шкірка вказує на те, що вони висушені, тоді як гладка оболонка вказує на свіжість. Залежно від сорту свіжі фініки мають досить невеликі розміри і колір від яскраво-червоного до яскраво-жовтого.

Зазвичай споживані сорти включають фініки Medjool і Deglet Noor. Фініки мають приємний та солодкий смак. Вони також містять багато важливих поживних речовин і мають різноманітні переваги та застосування.

Головні переваги фініків

Оскільки вони сушені, їх калорійність вища, ніж у більшості свіжих фруктів. Калорійність фініків подібна до калорійності інших сухофруктів, таких як родзинки та інжир. Велика частина калорій у фініках надходить із вуглеводів. Решта - з дуже невеликої кількості білка.

Багаті клітковиною

Незважаючи на свою калорійність, фініки містять деякі важливі вітаміни та мінерали на додаток до значної кількості клітковини. Фініки багаті антиоксидантами, які служать профілактикою онкологічних захворювань.

Отримання достатньої кількості клітковини дуже важливо для людського організму. Завдяки майже 7 грамам клітковини в порції, включення фініків у ваш раціон є чудовим способом збільшити споживання клітковини.

Клітковина може принести користь вашому травленню, запобігаючи запорам.

Фініки - дуже корисні (фото: freepik.com)

Високий вміст антиоксидантів

Фініки містять різноманітні антиоксиданти, які мають низку переваг для здоров’я, зокрема знижують ризик кількох захворювань. Антиоксиданти захищають ваші клітини від вільних радикалів, які є нестабільними молекулами, які можуть спричинити шкідливі реакції у вашому організмі та призвести до захворювань.

Порівняно з подібними видами фруктів, такими як інжир і сушені сливи, фініки мають найвищий вміст антиоксидантів.

Наприклад, флавоноїди, які є потужними антиоксидантами, які можуть допомогти зменшити запалення та були вивчені на предмет їх потенціалу для зниження ризику діабету, хвороби Альцгеймера та деяких типів раку.

Каротиноїди: доведено, що каротиноїди сприяють здоров’ю серця, а також можуть зменшити ризик захворювань очей.

Фенольна кислота: відома своїми протизапальними властивостями, фенольні кислоти можуть допомогти знизити ризик раку та серцевих захворювань.

Сприяють здоров'ю мозку

Вживання фініків може покращити роботу мозку. Лабораторні дослідження показали, що фініки корисні для зниження маркерів запалення, таких як інтерлейкін 6 (IL-6), у мозку. Високі рівні IL-6 пов’язані з вищим ризиком нейродегенеративних захворювань, таких як хвороба Альцгеймера. Крім того, інші дослідження, включаючи дослідження на тваринах, показали, що фініки корисні для зниження активності бета-амілоїдних білків, які можуть утворювати бляшки в мозку.

Натуральний підсолоджувач

Фініки є джерелом фруктози, яка є природним типом цукру, що міститься у фруктах.

З цієї причини фініки дуже солодкі, а також мають тонкий карамельний смак. Завдяки поживним речовинам, клітковині та антиоксидантам, які вони містять, вони чудово замінюють білий цукор у рецептах.

Важливо відзначити, що хоча фініки містять багато клітковини та поживних речовин, вони все ще досить калорійні, тому їх краще вживати в помірних кількостях.