Чи склеює проковтнута жуйка шлунок? З'явилася остаточна відповідь

Найголовніший міф про жувальну гумку

Багато хто лякає дітей тим, що якщо проковтнути жувальну гумку - то вона склеїть шлунок. Це не відповідає дійсності, але й не означає, що виріб потрібно ковтати. Звісно, це небажано.

Наталія повідомила, що наукових тверджень, що жуйка склеює цей орган зараз немає.

"Якщо ковтнути жувальну гумку, то вона пройде такий самий шлях, як і їжа. Справді, вона розщеплюється не так легко, але вона і не прилипає до інших органів", - повідомила експерт з харчування.

Чому не можна ковтати жувальну гумку?

За словами фахівця, ковтати жуйку все ж таки не варто, оскільки, якщо робити це постійно, може бути закупорка.

Чи шкідливо жувати жуйку щодня?

Жувати жуйку щодня шкідливо, якщо вона містить цукор, аспартам та інші шкідливі компоненти. Найкраще жувати її одразу після їди. Жування протягом двадцяти хвилин збільшує слиновиділення, прискорюючи час, необхідний слині для нейтралізації кислоти.