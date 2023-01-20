Чи шкодить швидка зарядка батареї вашого телефона: відповідь експерта

Як працює швидка зарядка

Під час активації швидкої зарядки до батареї телефона надходить підвищена потужність струму. Так акумулятор заряджається в рази швидше, ніж при стандартній зарядці. Більшість сучасних смартфонів підтримують таку опцію.

Для порівняння стандартна потужність зарядки - 5 Вт, швидка - завжди вище 10 Вт, а в деяких нових моделях смартфонів трапляється зарядка при 60 Вт.

Базові закони фізики кажуть, що чим вищий струм потрапляє в акумулятор, тим більше він буде нагріватися та менше часу працювати в перспективі. Однак розробники розв'язали цю проблему, використовуючи в смартфонах інноваційні батареї та якісні блоки живлення.

Коли батарея заряджена на 50-70%, потужність знижується, щоб уникнути перегріву. Тому чим ближче до 100%, то повільніше зростає заряд.

Чи не шкодить швидка зарядка телефону

Оскільки телефони виготовляють так, щоб додати цю функцію заряджання, то вона не шкодить акумулятору. Інакше розробка була б геть непрактичною та нелогічною.

У 2014 році вчені зі Стенфордського університету виявили, що електроди в акумуляторі рівномірно розподіляють енергію незалежно від швидкості заряду. Це означає, що швидка зарядка не вбиває батарею пристрою.

Проте щоб зробити її безпечною на всі 100%, експерти радять використовувати лише оригінальні кабель і блок живлення.