Чи шкідливо зберігати телефон під подушкою: ви будете здивовані

Випромінювання - це зовсім не вигадка

Від гаджетів походить електромагнітне поле радіочастотного діапазону. Це потрібно вашому гаджету, щоб була можливість зв'язуватися зі станціями.

Міжнародне агентство з вивчення раку (IARC) не відкидає ймовірність небезпеки для людини цього фактору. Тому перед сном варто все ж таки перекласти телефон подалі від ліжка - на полицю або стелаж. А краще взагалі винести його зі спальні.

"Головний мозок досить чутливий. Хоча в людини в процесі розвитку організму загалом і не сформувалися органи почуттів до електромагнітного поля, проте вплив все одно спостерігається", - каже експерт IARC Джакомо Берно.

Якщо залишати смартфон поруч із головою на ніч, час негативної дії збільшується на 33%. Вчені припускають, що електромагнітне випромінювання гаджетів негативно позначається на стані головного мозку та провокує розвиток злоякісних новоутворень.

Це не стовідсоткова інформація, але все ж краще дотримуватися обережності. Думка вчених на цей рахунок розходиться, а дослідження ще проводяться.

Рекомендуємо вимкнути Wi-Fi для мінімізації електромагнітного випромінювання. Або поставте пристрій у режим польоту - так він не прийматиме і не передаватиме радіомагнітні хвилі. Покладіть телефон хоча б за метр від себе коли спите.