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Чи шкідливо зберігати телефон під подушкою: ви будете здивовані

Четвер 11 січня 2024 21:27
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Чи шкідливо зберігати телефон під подушкою: ви будете здивовані Чому не варто тримати телефон під подушкою (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Багато людей має погану звичку - класти телефон під свою подушку на ніч. Вони не вірять в те, що телефон може нашкодити здоров'ю. Але це не так, і є причини, чому варто тримати його подалі від вашого ліжка.

Чому не варто класти телефон під подушку, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Itechua.

Випромінювання - це зовсім не вигадка

Від гаджетів походить електромагнітне поле радіочастотного діапазону. Це потрібно вашому гаджету, щоб була можливість зв'язуватися зі станціями.

Міжнародне агентство з вивчення раку (IARC) не відкидає ймовірність небезпеки для людини цього фактору. Тому перед сном варто все ж таки перекласти телефон подалі від ліжка - на полицю або стелаж. А краще взагалі винести його зі спальні.

"Головний мозок досить чутливий. Хоча в людини в процесі розвитку організму загалом і не сформувалися органи почуттів до електромагнітного поля, проте вплив все одно спостерігається", - каже експерт IARC Джакомо Берно.

Якщо залишати смартфон поруч із головою на ніч, час негативної дії збільшується на 33%. Вчені припускають, що електромагнітне випромінювання гаджетів негативно позначається на стані головного мозку та провокує розвиток злоякісних новоутворень.

Це не стовідсоткова інформація, але все ж краще дотримуватися обережності. Думка вчених на цей рахунок розходиться, а дослідження ще проводяться.

Рекомендуємо вимкнути Wi-Fi для мінімізації електромагнітного випромінювання. Або поставте пристрій у режим польоту - так він не прийматиме і не передаватиме радіомагнітні хвилі. Покладіть телефон хоча б за метр від себе коли спите.

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