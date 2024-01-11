Вредно ли хранить телефон под подушкой: вы будете удивлены

Многие люди имеют плохую привычку – класть телефон под свою подушку на ночь. Они не верят в то, что телефон может навредить здоровью. Но это не так, и есть причины, почему следует держать его подальше от вашей кровати.

Почему не стоит класть телефон под подушку, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Itechua.

Излучение – это совсем не выдумка

От гаджетов происходит электромагнитное поле радиочастотного диапазона. Это нужно вашему гаджету, чтобы была возможность связываться со станциями.

Международное агентство по изучению рака (IARC) не исключает вероятности опасности для человека этого фактора. Поэтому перед сном следует все же переложить телефон подальше от кровати – на полку или стеллаж. А лучше вообще вынести его из спальни.

"Главный мозг достаточно чувствителен. Хотя у человека в процессе развития организма в общем-то и не сформировались органы чувств к электромагнитному полю, однако влияние все равно наблюдается", - говорит эксперт IARC Джакомо Берно.

Если оставлять смартфон рядом с головой на ночь, время отрицательного действия увеличивается на 33%. Ученые предполагают, что электромагнитное излучение гаджетов отрицательно сказывается на состоянии головного мозга и стимулирует развитие злокачественных новообразований.

Это не стопроцентная информация, но все же лучше соблюдать осторожность. Мнения ученых на этот счет расходятся и исследования все еще продолжаются.

Рекомендуем выключить Wi-Fi для минимизации электромагнитного излучения. Или поставьте устройство в режим полета - так он не будет принимать и не передавать радиомагнитные волны. Положите телефон хотя бы в метре от себя когда спите.