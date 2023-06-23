Чи шкідлива для здоров'я їжа, яка нагріта в мікрохвильовці: точна відповідь

Чи є небезпека

Зазвичай ці міфи ростуть із твердження, що все корисне в продуктах руйнується з підвищенням температури. Це дійсно так. Проте водорозчинні вітаміни, як-от фолієва кислота, вітамін В та С найбільше руйнуються при смаженні та варінні.

А от нагрівання овочів у мікрохвильовій печі або приготування на пару - найкращий варіант. Під час приготування на пару руйнується лише 10% вітаміну С. Тоді як втрати під час варіння або смаження можуть становити до 80%.

Варіння чи мікрохвильовку обрати

Під час варіння частина поживних речовин виварюється у воду. Тож втрати за такого способу будуть більшими. Наприклад, відомо, що варена у воді броколі втрачає до 97% антиоксидантів.

Важливо, що термічно оброблені продукти не стають шкідливими. Деякі овочі, навпаки, містять речовини, які засвоюються краще після нагрівання, як-от каротиноїди. Проте, звісно, з підвищенням температури кількість поживних речовин зменшується.

При використанні мікрохвильової печі теж варто бути уважними. Зокрема, дуже важливо в якій місткості ти підігріваєш або готуєш їжу. За нагрівання деякі види пластиків можуть виділяти дуже небезпечні для здоров’я сполуки. Тому намагайся використовувати керамічний, скляний або призначений саме для мікрохвильовки посуд.

Яка небезпека все ж існує

Головна небезпека - це пластикові контейнери. Під час нагрівання у мікрохвильовці пластмаса виділяє сполуки, які можуть завдати шкоди.

Тому не розігрівайте їжу в мікрохвильовці в пластиковому контейнері, якщо на ньому немає позначки придатності для цього.

Що не можна класти в мікрохвильову піч

До продуктів, які категорично не можна розігрівати мікрохвильовці, відносять: