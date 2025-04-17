Чи щаслива Матвієнко з Мірзояном: астролог розкрила приховані нюанси їхнього шлюбу

"Почнемо з Тоні. Цікаво, що її Сонце розташоване у руйнівному градусі Овну. В ньому цей градус дає багато ворогів, поразку, перепони, пастки, заздрість, лицемірство, нахабство, злісність, підступність, мстивість, нестійкість характеру, слабку волю, збитки, неприємності, погані звички та погані компанії", - розповіла Соловйова.

"Він приносить у життя закулісні ігри та хаос. Найбільшу небезпеку становлять гординя, страх і невміння володіти своїми емоціями, особливо в екстремальній ситуації. Якщо ж у Тоні достатньо мудрості для правильного усвідомлення, вона гідно і смиренно проходитиме всі перевірки та випробування, то на неї може чекати хороша компенсація за стійкість і витримку", - додала вона.

Крім того, зазначила Соловйова, в неї діє потужна "Печатка щастя", завдяки чому жінка здатна відчувати повноту життя, оптимізму, натхнення, приплив сил та отримувати розширення соціальних можливостей.

"Це також слугує вказівкою на матеріальний добробут, успіхи у професійній діяльності, а для жінки ще є показником чудових якостей господині, дружини та матері", - вважає експерт.

Тоня, як заявила астролог, людина середньої конфліктності. Те саме можна сказати й про Арсена.

"Ба більше: в його космограмі присутня конфігурація, яку в давнину називали "Печатка Сатани". Це аспект затьмарення свідомості та спокус. Така людина може швидко втрачати здатність радіти життю, вона недовірливо ставиться до оточуючих, страждає хронічною підозрілістю, швидко розчаровується, проявляє прискіпливість. Крім того, в житті такої людини можливі регулярні кризові ситуації 1 раз на приблизно 7 років", - пояснила Соловйова.

Але у нього, зазначила астролог, також присутня "Печатка щастя", яка суттєво пом’якшує дію "печатки Сатани", завдяки чому він відчуває повноту життя, оптимізму, натхнення, приплив сил та отримує розширення соціальних можливостей. І це - одна з вказівок на матеріальний добробут.

"У стосунках між ними підвищена конфліктність, і, на жаль, присутні питання, які вони не можуть вирішити між собою. Але, враховуючи той факт, що Мірзоян багато гастролює, саме це, як не дивно, допомагає їм уникати небажаних з’ясувань стосунків і підтримувати одне одного дистанційно. У них не збігаються світогляд, цінності, плани на життя, немає глибокого психологічного зв’язку, але в них може бути схожим відчуття прекрасного", - наголосила експерт.

"Водночас, між ними майже ідеальна сумісність на сексуальному рівні, і вони обидва повністю розкривають себе за гендерним принципом. З точки зору збитків чи зиску ці стосунки для обох прибуткові: вони обидва набувають статки у цих відносинах. А ще Тоня дає Арсену "Печатку щастя", виступаючи його "енергетичним донором", що, безумовно, робить їх шлюб міцнішим", - резюмувала вона.