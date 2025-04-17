Счастлива ли Матвиенко с Мирзояном: астролог раскрыла скрытые нюансы их брака

"Начнем с Тони. Интересно, что ее Солнце расположено в разрушительном градусе Овна. В нем этот градус дает много врагов, поражение, преграды, ловушки, зависть, лицемерие, наглость, злобность, коварство, мстительность, неустойчивость характера, слабую волю, убытки, неприятности, плохие привычки и плохие компании", - рассказала Соловьева.

"Он приносит в жизнь закулисные игры и хаос. Наибольшую опасность представляют гордыня, страх и неумение владеть своими эмоциями, особенно в экстремальной ситуации. Если же у Тони достаточно мудрости для правильного осознания, она достойно и смиренно будет проходить все проверки и испытания, то ее может ждать хорошая компенсация за стойкость и выдержку", - добавила она.

Кроме того, отметила Соловьева, у нее действует мощная "Печать счастья", благодаря чему женщина способна чувствовать полноту жизни, оптимизма, вдохновения, прилив сил и получать расширение социальных возможностей.

"Это также служит указанием на материальное благополучие, успехи в профессиональной деятельности, а для женщины еще является показателем замечательных качеств хозяйки, жены и матери", - считает эксперт.

Тоня, как заявила астролог, человек средней конфликтности. То же самое можно сказать и об Арсене.

"Более того: в его космограмме присутствует конфигурация, которую в древности называли "Печать Сатаны". Это аспект помрачения сознания и соблазнов. Такой человек может быстро терять способность радоваться жизни, он недоверчиво относится к окружающим, страдает хронической подозрительностью, быстро разочаровывается, проявляет придирчивость. Кроме того, в жизни такого человека возможны регулярные кризисные ситуации 1 раз в примерно 7 лет", - пояснила Соловьева.

Но у него, отметила астролог, также присутствует "Печать счастья", которая существенно смягчает действие "печати Сатаны", благодаря чему он чувствует полноту жизни, оптимизма, вдохновения, прилив сил и получает расширение социальных возможностей. И это - одно из указаний на материальное благополучие.

"В отношениях между ними повышенная конфликтность, и, к сожалению, присутствуют вопросы, которые они не могут решить между собой. Но, учитывая тот факт, что Мирзоян много гастролирует, именно это, как ни странно, помогает им избегать нежелательных выяснений отношений и поддерживать друг друга дистанционно. У них не совпадают мировоззрение, ценности, планы на жизнь, нет глубокой психологической связи, но у них может быть похожим чувство прекрасного", - подчеркнула эксперт.

"В то же время, между ними почти идеальная совместимость на сексуальном уровне, и они оба полностью раскрывают себя по гендерному принципу. С точки зрения убытков или выгоды эти отношения для обоих прибыльные: они оба приобретают состояние в этих отношениях. А еще Тоня дает Арсену "Печать счастья", выступая его "энергетическим донором", что, безусловно, делает их брак крепче", - резюмировала она.