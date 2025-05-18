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Чи справді гормональний збій призводить до зайвої ваги: лікар вразила відповіддю

Неділя 18 травня 2025 15:01
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Чи справді гормональний збій призводить до зайвої ваги: лікар вразила відповіддю Ендокринолог розповіла, чи призводить дисбаланс гормонів до зайвої ваги (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Зайва вага - проблема мільйонів людей у світі, і часто її причиною вважають гормональні порушення. Чи справді це так та в яких випадках винуватцями є саме гормони?

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку дієтолога та ендокринолога Наталії Самойленко.

Вплив гормонів на вагу

За словами експерта, насправді гормони дійсно впливають на регуляцію апетиту і навіть на розподіл жирової тканини. Тому при певних гормональних проблемах вона починає відкладатися не там, де потрібно. Але кількість таких випадків не висока.

Більшість людей набирають через дисбаланс між тими калоріями, які вони споживають та тими, які витрачають. Тому важливо те, що знаходиться на тарілці, в якій пропорції ви вживаєте макронутрієнти, чи є повноцінний сон та фізична активність. Тобто все це в поєднанні буде давати чудовий результат.

"По своїй практиці лікаря-ендокринолога можу сказати, що є гормони, які є важливими регуляторами обміну речовин. Серед них хочу виділити гормони щитоподібної залози. Якщо з ними щось не так або їх замало, то скільки б ви не витрачали зусиль щодо схуднення, не рахували калорій, нічого хорошого не відбудеться, поки вони не будуть в нормі", - сказала Самойленко.

Тому варто починати процес схуднення з обстежень, хоча б мінімальний чек-ап.

Як врегулювати дисбаланс гормонів без ліків

Збалансоване харчування

Варто споживати продукти, багаті на омега-3 жирні кислоти (наприклад, риба, лляне насіння, волоські горіхи). Виключення або зменшення споживання оброблених вуглеводів і цукру, що може впливати на рівень інсуліну та інших гормонів.

Також споживання продуктів, що містять вітаміни та мінерали, важливі для гормонального балансу (наприклад, вітаміни D, B6, магній, йод).

Управління стресом

Хронічний стрес підвищує рівень кортизолу, що може спричиняти гормональні дисбаланси. Практики релаксації, такі як йога, медитація або дихальні вправи, можуть бути корисними.

Сон також є важливим фактором для нормалізації гормонів - намагайтеся спати 7-9 годин на добу.

Підтримка здорової ваги

Надмірна вага або ожиріння можуть впливати на рівень інсуліну та інших гормонів. Регулярне фізичне навантаження і правильне харчування допоможуть підтримувати оптимальну вагу.

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