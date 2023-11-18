Правда ли, что для лучшего иммунитета нужно перенести как можно больше болезней в детстве?

В нашем обществе широко бытует мнение, что если в детстве переболеть многими болезнями, то во взрослом возрасте будет крепкий иммунитет, который сможет противостоять инфекциям и бактериям. Но действительно ли это так?

Ответ на этот вопрос дает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Минздрава в Facebook.

Улучшается ли иммунитет от перенесенных в детстве болезней

"Нужно ли нам сейчас переболеть всеми возможными инфекционными заболеваниями в детстве, чтобы сформировать "крепкий иммунитет"? Нашей иммунной системе, действительно, нужно контактировать с бактериями и вирусами, ведь мы не созданы для жизни в стерильной среде, и таким образом она учится и тренируется защищать нас в дальнейшей жизни. Но некоторые вирусы и бактерии опаснее других", - объясняют медики.

Они добавляют, такие инфекции могут вызвать тяжелую форму болезни и серьезные осложнения, а иногда могут и убить человека.

Почему важно защититься от инфекционных болезней в раннем детстве

"Инфекционные болезни в раннем детстве могут завершиться госпитализацией, поражением мозга (энцефалит), пневмонией или поражением суставов (артрит), привести к пожизненному параличу (как при полиомиелите), сепсису, подключению к аппарату искусственного дыхания, интенсивной терапии, интенсивной терапии, инвалидизации даже смертью ребенка. И такое развитие болезни возможно и в наше время, несмотря на достижения медицины", - предостерегают врачи.

Именно против некоторых опасных инфекций и создали вакцины, чтобы людям не обязательно было встречаться и знакомиться с ними "естественным" способом. Когда люди не имели такого выбора.

"Призываем вас не рисковать здоровьем своих детей и своевременно сформировать им крепкий иммунитет, предоставить им защиту от опасных инфекций наилучшим способом - путем вакцинации. Это безопасно для здоровья ребенка и людей вокруг, удобно для вас и бесплатно", - говорят в Минздраве.

Все обязательные прививки бесплатны (фото: Минздрав)