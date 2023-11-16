Яка ситуація зі скарлатиною у Києві та чи є спалах: відповідь МОЗ

У Києві нещодавно фіксувалися поодинокі випадки скарлатини у школах, а загалом з початку поточного року у столиці було зареєстровано кілька сотень випадків захворювання. При цьому динаміка на сьогодні, 16 листопада, не вказує на спалах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України ( МОЗ ).

Захворювання на скарлатину в Києві та протиепідеміологічні заходи

У відомстві зазначили, що лише за 10 місяців 2023 року в Києві було зареєстровано 375 випадків захворювання на скарлатину.

"З них 372 випадки - серед дітей до 17 років. Найбільше серед дітей, які відвідують дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади", - розповіли медики.

Так, поодинокі випадки фіксувалися у різних групах та класах, і вони характерні серед захворювань, які щорічно реєструють в Україні.

У МОЗ розповіли про посилення протиепідемічних заходів у школах.

Фахівці столичного ЦКПХ провели епідрозслідування випадків. Зокрема, був огляд кола контактних осіб та пройшло інформування навчальних закладів про протиепідемічні заходи.

"Наразі динаміка захворювання не вказує на спалах. Наприклад, у 2019 році у столиці було зафіксовано 1996 випадків скарлатини. У 2020 році - 656 випадків. У країнах з помірно холодним і вологим кліматом, як в Україні, випадки захворювання здебільшого реєструють восени і взимку.", - пояснюють у МОЗ.

Як заражаються і які симптоми скарлатини

Скарлатина є гострим інфекційним захворюванням, яке проявляється ураженням мигдаликів ротоглотки та характерним висипом. Шлях інфікування - повітряно-краплинний. Зокрема, під час кашлю, чхання та навіть розмови хворого.

Найчастіше хвороба починається раптово:

розвивається ангіна,

язик спочатку "біліє" і до 4-го дня захворювання стає яскраво-червоним,

на шкірі хворого виникає характерна висипка (дрібні яскраво-рожеві або червоні цятки, які часто сверблять.).

Який перебіг хвороби

Захворювання може мати легкий, середній або тяжкий перебіг.

За легкої форми симптоми інтоксикації організму слабо виражені, блювота відсутня, ангіна.

У разі важкої форми початок хвороби супроводжує висока температура, блювота, інколи діарея. Можливі запаморочення, набряк мозку і навіть розвиток коми, пояснюють у МОЗ.

Хто в зоні ризику і чи можна вберегтися

На скарлатину найчастіше хворіють діти віком 1-9 років. Також зазначається, що щеплення проти скарлатини немає, але після того, як людина перехворіє, виробляється імунітет.

"Профілактика поширення хвороби полягає у ранньому виявленні та ізоляції хворого. Пацієнтам, хворим на скарлатину, призначають курс антибіотиків. Якщо антибіотик не призначався, ізоляція має тривати протягом 21 дня", - кажуть у МОЗ.