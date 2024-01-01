Чи працює сьогодні "ПриватБанк": графік на 1 січня

Як виявилося, у понеділок банк працюватиме за звичайним графіком. 31 грудня відділення не працювали, але СЕП продовжувала функціонувати.

Водночас через СЕП не приймалися платіжні та інформаційні повідомлення на адресу Державної казначейської служби України. Готівковий валютний ринок працював у звичайному режимі.

А ось у понеділок, 1 січня, відділення працюватимуть. СЕП продовжує працювати 24/7. Але через систему не будуть прийматися платіжні та інформаційні повідомлення від Державної казначейської служби України.

Банківська система України працює у звичайному режимі. Валютний ринок України, депозитарій НБУ, а також інші системи НБУ працюють як завжди.