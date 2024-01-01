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Чи працює сьогодні "ПриватБанк": графік на 1 січня

Як працює "ПриватБанк" у понеділок (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

1 січня 2024 року - понеділок, а в умовах повномасштабної війни РФ проти України святкові дні скасовуються. Але не усі установи, банки та підприємства будуть працювати.

Чи працює "ПриватБанк" 1 січня, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт установи.

Як виявилося, у понеділок банк працюватиме за звичайним графіком. 31 грудня відділення не працювали, але СЕП продовжувала функціонувати.

Водночас через СЕП не приймалися платіжні та інформаційні повідомлення на адресу Державної казначейської служби України. Готівковий валютний ринок працював у звичайному режимі. 

А ось у понеділок, 1 січня, відділення працюватимуть. СЕП продовжує працювати 24/7. Але через систему не будуть прийматися платіжні та інформаційні повідомлення від Державної казначейської служби України.

Банківська система України працює у звичайному режимі. Валютний ринок України, депозитарій НБУ, а також інші системи НБУ працюють як завжди.

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ПриватБанк