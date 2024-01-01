Работает ли сегодня "ПриватБанк": график на 1 января

Как оказалось, в понедельник банк будет работать по обычному графику. 31 декабря отделения не работали, но СЭП продолжала функционировать.

В то же время, через СЭП не принимались платежные и информационные сообщения в адрес Государственной казначейской службы Украины. Наличный валютный рынок работал в обычном режиме.

А вот в понедельник, 1 января, отделения будут работать. СЭП продолжает работать 24/7. Но через систему не будут приниматься платежные и информационные сообщения Государственной казначейской службы Украины.

Банковская система Украины работает в обычном режиме. Валютный рынок Украины, депозитарий НБУ, а также другие системы НБУ работают как всегда.