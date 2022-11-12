Чи потрібно змивати пасту після чищення зубів: стоматолог здивувала відповіддю

За словами лікаря, коли людина після чищення зубів споліскує рот водою, то тим самим змиває корисний та захисний шар з фторидів, який залишила зубна паста.

Зокрема, щоб профілактична дія фтору у пасті подіяла, треба, щоб вона на зубах була триваліший час.

"А враховуючи, що люди в середньому чистять зуби 45-50 секунд, а не потрібних - 2-3 хв, і одразу ж змивають пасту, то цього недостатньо для профілактики та захисту зубів", - йдеться у повідомленні.

Тому не потрібно одразу полоскати рот водою. Також необхідно, щоб паста не містила у складі лаурилсульфат натрію (SLS) та парабени, адже вони викликають подразнення, печіння та сухість слизової. Саме тому такі пасти хочеться одразу змити.

"Дивіться на склад зубної пасти, щоб була безпечною і достатньо буде просто сплюнути залишки пасти і дати їй виконувати свій обов’язок", - каже стоматолог.

Як вибрати зубну пасту

При виборі зубної пасти завжди потрібно дивитись на склад. Зокрема, важливо:

не читати крикливі фрази маркетологів, що від їхньої пасти виростуть нові здорові зуби;

не вірити в міфи;

в дитячих пастах вікові обмеження не є показовими;

не потрібно довіряти людям, які не розуміються в цих питаннях.

Лікар каже, що у пасті мають бути активні компоненти: фтор, кальцій, ксилітол, ізомальт та дозволений рівень RDA.

До того ж не має бути сульфатів (SLS, SLES), парабенів та антисептиків.