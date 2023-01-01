Чи можна, щоб вода під час купання потрапляла дітям у вуха: неочікувана відповідь лікаря

За словами лікаря, не варто боятись, якщо під час купання вода потрапить дітям у вуха. До того ж їх мочити можна і не потрібно нічим закривати.

Що стається, коли вода затікає в вуха

Зокрема, вода під час купання затікає тільки у зовнішній слуховий хід, який закінчується сліпо барабанною перетинкою, яка є бар‘єром для проходження води далі.

"Тому якщо водичка затекла у вушка, вона собі витече коли дитинка буде обертати головою у ліву чи праву сторону", - йдеться у повідомленні.

Просушити вушко від води можна:

Плавними рухами ваткою протерти вушка;

Після купання акуратно покласти малюка спочатку на один бік, потім на другий, щоб водичка сама витекла.

Важливо, що будь-які маніпуляції косметичними паличками у вусі заборонені.

Коли можна закривати вушка від води

Лікар каже, що бувають випадки коли справді потрібно закривати вушка або не мочити під час купання. Це стосується тих випадків, коли:

є запалення вушка (отит);

перфорація (отвір) у барабанній перетинці.

Також після купання відразу не можна виходити на вулицю, або принаймні потрібно одягнути шапочку.