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Чи можна, щоб вода під час купання потрапляла дітям у вуха: неочікувана відповідь лікаря

Що станеться, якщо під час купання дитині тече вода у вуха (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Купання новонародженої дитини - обов’язково проводиться практично наступного дня після виписки з пологового будинку і повторюється щодня щонайменше півроку. Однак, багато батьків починають панікувати, коли вода заходить дітям у вушка.

Про це розповів отоларинголог Владислав Демчина в Instagram.

За словами лікаря, не варто боятись, якщо під час купання вода потрапить дітям у вуха. До того ж їх мочити можна і не потрібно нічим закривати.

Що стається, коли вода затікає в вуха

Зокрема, вода під час купання затікає тільки у зовнішній слуховий хід, який закінчується сліпо барабанною перетинкою, яка є бар‘єром для проходження води далі.

"Тому якщо водичка затекла у вушка, вона собі витече коли дитинка буде обертати головою у ліву чи праву сторону", - йдеться у повідомленні.

Просушити вушко від води можна:

  • Плавними рухами ваткою протерти вушка;
  • Після купання акуратно покласти малюка спочатку на один бік, потім на другий, щоб водичка сама витекла.

Важливо, що будь-які маніпуляції косметичними паличками у вусі заборонені.

Коли можна закривати вушка від води

Лікар каже, що бувають випадки коли справді потрібно закривати вушка або не мочити під час купання. Це стосується тих випадків, коли:

  • є запалення вушка (отит);
  • перфорація (отвір) у барабанній перетинці.

Також після купання відразу не можна виходити на вулицю, або принаймні потрібно одягнути шапочку.

Раніше ми повідомляли, чому не варто проколювати вуха дітям.

Також ми писали, що не можна робити при закладеному вусі та сірчаній пробці.

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