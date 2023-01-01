Можно ли, чтобы вода во время купания попадала детям в уши: неожиданный ответ врача

По словам врача, не стоит опасаться, если во время купания вода попадет детям в уши. К тому же их мочить можно и не нужно ничем закрывать.

Что происходит, когда вода затекает в уши

В частности, во время вода затекает только во внешний слуховой ход, который заканчивается слепо барабанной перепонкой, которая является барьером для прохождения воды дальше.

"Поэтому если водичка затекла в ушки, она себе вытечет, когда ребенок будет вращать головой в левую или правую сторону", - говорится в сообщении.

Просушить ушко от воды можно:

Плавными движениями ваткой протереть ушки;

После купания аккуратно положить малыша сначала на одну сторону, затем на другую, чтобы водичка сама вытекла.

Важно, что какие-либо манипуляции косметическими палочками в ухе запрещены.

Когда можно закрывать ушки от воды

Врач говорит, что бывают случаи, когда действительно нужно закрывать ушки или не мочить во время купания. Это касается тех случаев, когда:

есть воспаление ушка (отит);

перфорация (отверстие) в барабанной перепонке.

Также после купания сразу нельзя выходить на улицу, или по крайней мере нужно надеть шапочку.