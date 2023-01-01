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Можно ли, чтобы вода во время купания попадала детям в уши: неожиданный ответ врача

Что произойдет, если во время купания ребенку течет вода в уши (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Купание новорожденного - обязательно проводится практически на следующий день после выписки из роддома и повторяется ежедневно не менее полугода. Однако многие родители начинают паниковать, когда вода заходит детям в ушки.

Об этом рассказал отоларинголог Владислав Демчина в Instagram.

По словам врача, не стоит опасаться, если во время купания вода попадет детям в уши. К тому же их мочить можно и не нужно ничем закрывать.

Что происходит, когда вода затекает в уши

В частности, во время вода затекает только во внешний слуховой ход, который заканчивается слепо барабанной перепонкой, которая является барьером для прохождения воды дальше.

"Поэтому если водичка затекла в ушки, она себе вытечет, когда ребенок будет вращать головой в левую или правую сторону", - говорится в сообщении.

Просушить ушко от воды можно:

  • Плавными движениями ваткой протереть ушки;
  • После купания аккуратно положить малыша сначала на одну сторону, затем на другую, чтобы водичка сама вытекла.

Важно, что какие-либо манипуляции косметическими палочками в ухе запрещены.

Когда можно закрывать ушки от воды

Врач говорит, что бывают случаи, когда действительно нужно закрывать ушки или не мочить во время купания. Это касается тех случаев, когда:

  • есть воспаление ушка (отит);
  • перфорация (отверстие) в барабанной перепонке.

Также после купания сразу нельзя выходить на улицу, или по крайней мере нужно надеть шапочку.

Ранее мы сообщали, почему не стоит прокалывать уши детям.

Также мы писали, что нельзя делать при заложенном ухе и серной пробке.

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