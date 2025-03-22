Чи потрібно всім дітям додатково давати вітамін D?

Навіщо додатково приймати вітамін D

За словами педіатра Дарії Власенко, вітамін D додатково потрібен усім дітям від 0-18 років. Дуже мало продуктів природно містять вітамін D. Основним джерелом їжі є багата риба (наприклад, лосось, скумбрія та оселедець), печінка та субпродукти, а також яєчний жовток.

Більшість дітей споживають невелику кількість цих продуктів. Таким чином, збагачені продукти харчування та напої (наприклад, коровʼяче молоко та деякі види рослинного молока) часто є основними джерелами харчового вітаміну D.

Шкірний синтез є основним природним джерелом вітаміну D. Люди , які не мають достатнього впливу сонця, особливо немовлята, потребують додаткового вітаміну D зі збагаченої їжі або добавок.

Вітамін D передається від матері до плоду через плаценту, а зменшення запасів цього вітаміну під час вагітності повʼязане з нижчими концентраціями 25-гідроксивітаміну D (250HD) у сироватці дитини.

Концентрації 250HD особливо низькі у недоношених дітей, оскільки вони мають менше часу для накопичення вітаміну D від матері через трансплацентарний шлях.

Добова норма

Для немовлят на грудному або змішаному вигодовуванні - 400 МО рідкого вітаміну D на день. Початок прийому - незабаром після народження.

Діти 1-18 років - 600 МО (15 мкг) щодня, а дорослим до 70 років - 600 МО (15 мкг).

Вітамін D найкраще приймати в першій половині дня, під час або після їжі, яка містить жири. Це покращує його засвоєння, оскільки вітамін D - жиророзчинний.

Не рекомендується приймати на ніч, бо він може впливати на вироблення мелатоніну та заважати сну.

Симптоми дефіциту вітаміну Д

Дефіцит вітаміну Д є поширеним явищем у немовлят у всьому світі - від 2,7% до 45%. Немовлята до 2 років мають вищий ризик розвитку цього дефіциту, оскільки вони зазвичай менше піддаються сонячному світлу, ніж дорослі.

Симптоми дефіциту включають:

﻿﻿судоми через низький рівень кальцію

﻿﻿порушення росту

﻿﻿дратівливість

﻿﻿млявість

﻿﻿мʼязова слабкість

﻿﻿часті респіраторні інфекції

Надзвичайний дефіцит вітаміну D може призвести до рахіту, захворювання кісток, яке може спричинити аномалії росту та деформації суглобів.

Кому не можна приймати добавку

Хоча вітамін D важливий для здоров’я, є ситуації, коли його прийом може бути небезпечним. Ось основні випадки, коли слід уникати або обмежувати вживання цього вітаміну:

гіперкальціємія - підвищений рівень кальцію в крові, оскільки вітамін D може його ще більше збільшити, що призводить до відкладення кальцію в органах і судинах

проблеми з нирками - особливо при нирковій недостатності або каменях у нирках, адже вітамін D може сприяти утворенню нових каменів

прийом певних ліків - наприклад, серцевих глікозидів (дигоксин) або тіазидних діуретиків, оскільки вони можуть підвищувати рівень кальцію й викликати серйозні ускладнення

алергія або підвищена чутливість до компонентів препаратів вітаміну D

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