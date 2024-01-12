Чи потрібно вимикати Bluetooth на телефоні, якщо ним не користуєшся

Bluetooth - це найпоширеніший протокол бездротового зв'язку, який використовується для з'єднання двох пристроїв на порівняно коротких відстанях, наприклад, для підключення бездротових навушників до смартфону на Android.

Чи безпечно не вимикати Bluetooth

Технологія Bluetooth постійно вдосконалюється, отримує нові стандарти безпеки та оновлення. Ранні версії більш вразливі до хакерських атак, тому рекомендація про вимкнення Bluetooth на час його бездіяльності може бути актуальна на старих телефонах, де версія Bluetooth давно не оновлювалася.

Всі сучасні смартфони, що отримали модулі Bluetooth з низьким енергоспоживанням (LE), мають куди більш просунуту систему захисту.

І хоча зловмисники мають можливість отримати доступ до даних на телефоні через Bluetooth, зробити це вкрай складно. Важливо розуміти, що обладнання хакера має тривалий час перебувати на близькій відстані (не більше 10 метрів) від телефону жертви. Масову атаку в такий спосіб зробити практично неможливо.

Таким чином, сучасні версії Bluetooth досить безпечні та регулярно отримують оновлення, які виправляють та нейтралізують можливі вразливості. У мережі вкрай складно зустріти згадки про реальні випадки злому пристроїв через Bluetooth, тому залишається зробити висновок: Bluetooth на смартфоні можна не відключати, якщо він не використовується.

Чи розряджає Bluetooth телефон

Інша причина, чому користувачі часто прагнуть вимкнути Bluetooth - бажання заощадити заряд батареї на смартфоні. Як і інші бездротові мережі, Bluetooth може розряджати мобільний пристрій, але робить він це не так сильно, як багато хто думає.

Якщо Bluetooth активно працює, наприклад, забезпечує з'єднання з бездротовими навушниками, зменшення заряду буде зовсім невеликим - менше 1,5 відсотка. У режимі очікування Bluetooth витрачатиме трохи більше - близько 2 відсотків.

Така різниця пов'язана з тим, що в режимі очікування мережа може періодично шукати нові пристрої для сполучення поблизу, що вимагає більше енергії, ніж стабільне сполучення з одним пристроєм.

Великий прорив в економії заряду акумулятора на смартфоні зробив новий стандарт Bluetooth Low Energy. Він необхідний для роботи з пристроями розумного будинку та гаджетами, що потребують постійного з'єднання та передачі інформації в режимі реального часу (наприклад, фітнес-браслети).

Внаслідок впровадження Bluetooth LE загальне енергоспоживання було знижено більш ніж удвічі, а постійне підключення до подібних гаджетів не зможе розрядити телефон.

Таким чином, увімкнений Bluetooth на смартфоні витрачає незначний відсоток заряду, тому серйозно посадити батарею він не може.

Єдина причина вимкнути Bluetooth для заощадження рівня заряду - це вкрай низький відсоток (менше 5 відсотків), на якому потрібно протриматися ще тривалий час. У цій ситуації будь-яка додаткова витрата заряду матиме значення.

Чи впливає Bluetooth на здоров'я людини

Як і у випадку з впливом Wi-Fi на здоров'я людини, жодних доказів серйозної негативної дії Bluetooth досі не було знайдено. Більше того, розмовляти через Bluetooth-гарнітуру може бути навіть безпечніше, ніж смартфоном.

Якщо керуватися рівнем випромінювання від телефону та від навушників, то випромінювання від останніх значно слабше через меншу потужність: більшість Bluetooth-пристроїв мають максимальну потужність 1 мВт, а смартфони працюють на потужності 1000 мВт або 2000 мВт при використанні 3G/4G.

Висновки

Залишати Bluetooth увімкненим на смартфоні можна, якщо вчасно оновлювати програмне забезпечення телефону, а значить своєчасно отримувати патчі безпеки, що усувають уразливості. Чим старша версія Bluetooth на телефоні, тим більше шансів у хакерів скористатися її недосконалістю та дірками у захисті.

При цьому немає жодних доказів, що Bluetooth може негативно вплинути на здоров'я людини, а його вплив на рівень заряду батареї смартфона вкрай незначний.