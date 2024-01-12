Нужно ли отключать Bluetooth на телефоне, если им не пользуешься

Bluetooth - это распространенный протокол беспроводной связи, используемый для соединения двух устройств на сравнительно коротких расстояниях, например, для подключения беспроводных наушников к смартфону на Android.

Безопасно ли не выключать Bluetooth

Технология Bluetooth постоянно совершенствуется, получает новые стандарты безопасности и обновления. Ранние версии более уязвимы к атакам хакеров, поэтому рекомендация о выключении Bluetooth на время его бездействия может быть актуальна на старых телефонах, где версия Bluetooth давно не обновлялась.

Все современные смартфоны, получившие модули Bluetooth с низким энергопотреблением (LE) обладают куда более продвинутой системой защиты.

И хотя у злоумышленников есть возможность получить доступ к данным на телефоне через Bluetooth, сделать это крайне сложно. Важно понимать, что оборудование хакера должно продолжительное время находиться на близком расстоянии (не более 10 метров) от телефона жертвы. Массовую атаку таким способом устроить практически невозможно.

Таким образом, современные версии Bluetooth достаточно безопасны и регулярно получают обновления, которые исправляют и нейтрализуют возможные уязвимости. В сети крайне сложно встретить упоминания о реальных случаях взлома устройств через Bluetooth, поэтому остается сделать вывод: Bluetooth на смартфоне можно не отключать, если он не используется.

Разряжает ли Bluetooth телефон

Другая причина, почему пользователи часто стремятся выключить Bluetooth - желание сэкономить заряд батареи на смартфоне. Как и другие беспроводные сети, Bluetooth может разряжать мобильное устройство, но делает он это не так сильно, как многие думают.

Если Bluetooth активно работает, например, обеспечивает соединение с беспроводными наушниками, то уменьшение заряда будет совсем небольшим - менее 1,5 процента. В режиме ожидания Bluetooth будет тратить чуть больше - около 2 процентов.

Такая разница связана с тем, что в режиме ожидания сеть может периодически искать новые устройства для сопряжения поблизости, что требует больше энергии, чем стабильное сопряжение с одним устройством.

Большой прорыв в экономии заряда аккумулятора на смартфоне произвел новый стандарт Bluetooth Low Energy. Он необходим для работы с устройствами умного дома и гаджетами, требующими постоянного соединения и передачи информации в режиме реального времени (например, фитнес-браслеты).

В результате внедрения Bluetooth LE общее энергопотребление было снижено более чем вдвое, а постоянное подключения к подобным гаджетам не сможет разрядить телефон.

Таким образом, включенный Bluetooth на смартфоне тратит незначительный процент заряда, поэтому серьезно посадить батарею он не может.

Единственная причина выключить Bluetooth для экономии уровня заряда - это крайне низкий процент (менее 5 процентов), на котором нужно продержаться еще продолжительное время. В этой ситуации любая дополнительная трата заряда будет иметь значение.

Влияет ли Bluetooth на здоровье человека

Как и в случае с влиянием Wi-Fi на здоровье человека, никаких доказательств серьезного негативного воздействия Bluetooth до сих пор не было найдено. Более того, разговаривать по Bluetooth-гарнитуре может быть даже безопаснее, чем по смартфону.

Если руководствоваться уровнем излучения от телефона и от наушников, то излучение от последних куда слабее из-за меньшей мощности: большинство Bluetooth-устройств имеют максимальную мощность 1 мВт, а смартфоны работают на мощности 1000 мВт или 2000 мВт при использовании 3G/4G.

Выводы

Оставлять Bluetooth включенным на смартфоне можно, если вовремя обновлять ПО телефона, а значит своевременно получать патчи безопасности, устраняющие уязвимости. Чем старше версия Bluetooth на телефоне, тем больше шансов у хакеров воспользоваться ее несовершенством и прорехами в защите.

При этом нет никаких доказательств, что Bluetooth может негативно отразиться на здоровье человека, а его влияние на уровень заряда батареи смартфона крайне незначительно.