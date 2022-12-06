Чи потрібно відселяти улюбленця? Лікар розвінчала основний міф про котів та вагітність

Що таке токсоплазмоз

Токсоплазмоз – це інфекція, викликана специфічним паразитом Toxoplasma gondii, яка викликає мінімальні симптоми або ніяк не проявляється у більшості людей та тварин. Але якщо жінка контактує зі збудником вперше саме під час вагітності, є ризик ураження дитини та розвитку ускладнень (переривання вагітності, передчасні пологи, захворювання очей та нервової системи).

Якщо жінка заражається до вагітності, вона вже має імунітет і не передасть інфекцію плоду під час вагітності. Це можна перевірити на етапі планування вагітності (аналіз крові на IgG та IgM до токсоплазми; якщо позитивні Ig G – є захист).

Чи небезпечні коти для вагітних?

Кішка, яку випускають на вулицю (і відповідно вона може з'їсти заражену птицю/гризуна) або тварину годують сирим/недостатньо термічно обробленим м'ясом, може бути носієм паразита і виділяти його зі стільцем.

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Якщо вагітна жінка прибирає заражений котячий лоток, вона наражається на ризик.

Що важливо знати

Токсоплазмоз поширюється не лише через котячі фекалії, а й через заражене м'ясо, морепродукти, забруднені ґрунти та воду.

Людина з більшою ймовірністю може заразитись, вживаючи інфіковане сире або недостатньо термічно оброблене м'ясо, немиті овочі/фрукти.

Навіть просто неправильне поводження з м'ясом і не миття рук після цього може поширити інфекцію. ⠀

Шанси заразитися інфекцією від свого домашнього кота досить низькі.

Для профілактики зараження вагітної не бажано прибирати за котом лоток (нехай це роблять інші члени сім'ї). При необхідності прибирати самостійно – використовуйте одноразові рукавички та ретельно мийте руки.

З вуличними котами справді краще близько не контактувати