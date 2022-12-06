UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чи потрібно відселяти улюбленця? Лікар розвінчала основний міф про котів та вагітність

Чи небезпечний токсоплазмоз при вагітності (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Часто вагітним рекомендують триматися якомога далі від кішок через ризик зараження токсоплазмозом. Чи потрібно в цей прекрасний для жінки час відселяти улюбленого вихованця?

На це запитання відповіла гінеколог зі Львова Оксана Негрич у Instagram.

Що таке токсоплазмоз

Токсоплазмоз – це інфекція, викликана специфічним паразитом Toxoplasma gondii, яка викликає мінімальні симптоми або ніяк не проявляється у більшості людей та тварин. Але якщо жінка контактує зі збудником вперше саме під час вагітності, є ризик ураження дитини та розвитку ускладнень (переривання вагітності, передчасні пологи, захворювання очей та нервової системи).

Якщо жінка заражається до вагітності, вона вже має імунітет і не передасть інфекцію плоду під час вагітності. Це можна перевірити на етапі планування вагітності (аналіз крові на IgG та IgM до токсоплазми; якщо позитивні Ig G – є захист).

Чи небезпечні коти для вагітних?

Кішка, яку випускають на вулицю (і відповідно вона може з'їсти заражену птицю/гризуна) або тварину годують сирим/недостатньо термічно обробленим м'ясом, може бути носієм паразита і виділяти його зі стільцем.

Якщо вагітна жінка прибирає заражений котячий лоток, вона наражається на ризик.

Що важливо знати

Токсоплазмоз поширюється не лише через котячі фекалії, а й через заражене м'ясо, морепродукти, забруднені ґрунти та воду.

Людина з більшою ймовірністю може заразитись, вживаючи інфіковане сире або недостатньо термічно оброблене м'ясо, немиті овочі/фрукти.

Навіть просто неправильне поводження з м'ясом і не миття рук після цього може поширити інфекцію. ⠀

Шанси заразитися інфекцією від свого домашнього кота досить низькі.

Для профілактики зараження вагітної не бажано прибирати за котом лоток (нехай це роблять інші члени сім'ї). При необхідності прибирати самостійно – використовуйте одноразові рукавички та ретельно мийте руки.

З вуличними котами справді краще близько не контактувати

Читайте також, як подолати післяпологову депресію. Важливі поради у цій ситуації.

Раніше ми повідомляли, коли робити тест на вагітність, щоб отримати найточніший результат.

Читайте РБК-Україна в Google News
беременность