Чи потрібно тим, хто худне, відмовлятися від картоплі? Експерт пояснила, чому її не варто демонізувати

Дуже часто люди, що худнуть, відмовляються від картоплі, пояснюючи це тим, що у продукту високий глікемічний індекс. При цьому така людина їсть кукурудзу та смажені кабачки.
Чому не варто відмовлятися від картоплі під час схуднення, розповіла в Instagram нутриціолог Сніжана Ворошилова.
Нутриціолог навела приклади глікемічного індексу картоплі за різних способів її приготування.
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Ворошилова повідомила, що все, що вище за 70-високий показник, а 40-70 це середній. Відповідно, не варто виключати картоплю з раціону, якщо вона відварена або запечена.
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"Ці прості кроки знизять постпрандіальну глікемію (бо білки, клітковина, жири цьому сприяють). Те ж із ожирінням і діабетом. Немає продукту, який сам по собі викликає ожиріння, жир - це надлишок енергетичного субстрату, який нікуди подіти. Це в 95% випадків - надлишкове харчування будь-яким продуктом. Тому їжте картоплю в міру і будьте здорові", - порекомендувала нутриціолог.
Нагадаємо, що нутриціолог назвала звичку сучасних людей, через яку падає імунітет.
Нагадаємо, що нутриціолог назвала олію, на якій не можна смажити та запікати.