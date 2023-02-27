Нужно ли худеющим отказываться от картошки? Эксперт объяснила, почему ее не стоит демонизировать

Очень часто худеющие люди отказываются от картофеля, объясняя это тем, что у продукта высокий гликемический индекс. При этом такой человек есть кукурузу и жареные кабачки.

Почему не стоит отказываться от картофеля во время похудения рассказала в Instagram нутрициолог Снежана Ворошилова.

Какой гликемический индекс у картофеля

Нутрициолог привела примеры гликемического индекса картофеля при разных способах его приготовления.

GI картофеля-фри и жареного 95

GI картофеля-пюре 90

GI картофельных чипсов 85

GI картофеля вареного, или запеченного 60-65

Ворошилова сообщила, что все, что выше 70-высокий показатель, а 40-70 это средний. Соответственно, не стоит исключать картофель из рациона, если он отварен или запечен.

Как сделать картошку не врагом, а другом

Ешьте картофель в запеченном в кожуре виде (или отварном в мундирах).

Обязательно добавляйте овощи (квашеную капусту, или салат, или просто какие-то свежие овощи и зелень)

Добавьте в тарелку белковую часть (рыба, мясо, грибы или яйцо)

Добавьте масло в салат, или полить уже готовую картошку.

Не ешьте картофеля много: 1-2 небольших штуки достаточно.

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"Эти простые шаги снизят постпрандиальную гликемию (ибо белки, клетчатка, жиры этому способствуют).То же с ожирением и диабетом. Нет продукта, который сам по себе вызывает ожирение, жир – это избыток энергетического субстрата, который некуда девать. Это в 95% случаев - избыточное питание любым продуктом. Поэтому, ешьте картошку в меру и будьте здоровы", - порекомендовала нутрициолог.