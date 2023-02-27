Нужно ли худеющим отказываться от картошки? Эксперт объяснила, почему ее не стоит демонизировать

Очень часто худеющие люди отказываются от картофеля, объясняя это тем, что у продукта высокий гликемический индекс. При этом такой человек есть кукурузу и жареные кабачки.
Почему не стоит отказываться от картофеля во время похудения рассказала в Instagram нутрициолог Снежана Ворошилова.
Нутрициолог привела примеры гликемического индекса картофеля при разных способах его приготовления.
Ворошилова сообщила, что все, что выше 70-высокий показатель, а 40-70 это средний. Соответственно, не стоит исключать картофель из рациона, если он отварен или запечен.
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"Эти простые шаги снизят постпрандиальную гликемию (ибо белки, клетчатка, жиры этому способствуют).То же с ожирением и диабетом. Нет продукта, который сам по себе вызывает ожирение, жир – это избыток энергетического субстрата, который некуда девать. Это в 95% случаев - избыточное питание любым продуктом. Поэтому, ешьте картошку в меру и будьте здоровы", - порекомендовала нутрициолог.
Напомним, что нутрициолог назвала привычку современных людей, из-за которой падает иммунитет.
Кроме того нутрициолог назвала масло, на котором нельзя жарить и запекать.