Чи потрібно розморожувати м'ясні напівфабрикати перед смаженням: корисний лайфхак

Головна помилка у приготуванні м'ясних напівфабрикатів – їх намагаються попередньо розморозити. Але виявляється, робити це не можна.

Котлети, перці, голубці, битки, сирники – усі ці страви втрачають свою форму, їх після розморожування складніше смажити й можуть постраждати соковитість та смак.

Як правильно смажити м'ясні напівфабрикати

При смаженні заморожених м'ясних напівфабрикатів є свої нюанси. І при неправильному приготуванні можна отримати сильно засмажену скоринку і майже сирий продукт усередині.

Для смаження заморожених котлет вибирайте сковороду з високими бортами. Вам обов'язково знадобиться кришка.

Нагрійте сковороду на вогні, налийте олію та зачекайте 1 хвилину, щоб вона розігрілася. Потім скрутіть вогонь до середнього.

Потім викладайте котлети на сковороду та одразу закривайте кришкою. Якщо на котлетах було дуже багато інею - обережно зніміть його ножем, щоб не пошкодити панірування.

Під час смаження швидко почне випаровуватись волога, тому дійте дуже акуратно, щоб не обпектися. Волога з розпеченою олією буде створювати бризки.

Якщо бачите, що котлети швидко засмажуються, потрібно вогонь можна скрутити до мінімального. Через 5-7 хвилин відкрийте кришку та лопаткою акуратно переверніть котлети. І знову накрийте кришкою.

Далі котлети можна буде перевернути ще кілька разів – кожні 2-3 хвилини. Це потрібно для рівномірного прожарювання.

У середньому заморожені котлети смажаться до готовності близько 15-20 хвилин із 4 етапами перевертання. Кришку можна прибрати тільки наприкінці, коли котлети будуть майже готові.

По такому принципу можна готувати усі замороженні продукти, які потрібно смажити. Маленький вогонь, закрита кришка і 15-20 хвилин вашого часу - це запорука смачної страви.