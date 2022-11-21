Нужно ли размораживать мясные полуфабрикаты перед жаркой: полезный лайфхак

Главная ошибка в приготовлении мясных полуфабрикатов - их пытаются предварительно разморозить. Но оказывается, делать это нельзя.

Котлеты, перцы, голубцы, битки, сырники - все эти блюда теряют свою форму, их после размораживания сложнее жарить и могут пострадать сочность и вкус.

Как правильно жарить мясные полуфабрикаты

При жарке мясных замороженных полуфабрикатов есть свои нюансы. И при неправильной готовке можно получить сильно зажаренную корочку и почти сырой продукт внутри.

Для жарки замороженных котлет выбирайте сковороду с высокими бортиками. Вам обязательно понадобится крышка.

Нагрейте сковороду на огне, налейте растительное масло и подождите 1 минуту, чтобы оно разогрелось. Потом скрутите огонь до среднего.

Потом выкладывайте котлеты на сковороду и сразу закрывайте крышкой. Если на котлетах было слишком много инея - аккуратно снимите его ножом, чтобы не повредить панировку.

Во время жарки быстро начнет испаряться влага, поэтому действуйте очень аккуратно, чтобы не обжечься. Влага с раскаленным маслом будет создавать брызги.

Если видите, что котлеты быстро зажариваются, то нужно огонь можно убавить до минимального. Через 5-7 минут откройте крышку и лопаткой аккуратно переверните котлеты. И снова накройте крышкой.

Далее котлеты можно будет перевернуть еще несколько раз - каждые 2-3 минуты. Это нужно для равномерной прожарки.

В среднем замороженные котлеты жарятся до готовности около 15-20 минут с 4 этапами переворачивания. Крышку можно убрать только в самом конце, когда котлеты будут почти готовы.

По такому принципу можно готовить все замороженные продукты, которые нужно жарить. Маленький огонь, закрытая крышка и 15-20 минут вашего времени - это залог вкусного блюда.