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Нужно ли размораживать мясные полуфабрикаты перед жаркой: полезный лайфхак

Фото: Как правильно жарить замороженные котлеты (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Замороженные полуфабрикаты значительно облегчают жизнь многим людям. Они экономят время, а порой и деньги - на приготовлении сытных горячих блюд. И если с варениками и пельменями вопросов в готовке не возникает, то с мясными продуктами могут возникнуть проблемы.

Как правильно готовить мясные полуфабрикаты и нужно ли их предварительно размораживать - читайте ниже.

Главная ошибка в приготовлении мясных полуфабрикатов - их пытаются предварительно разморозить. Но оказывается, делать это нельзя.

Котлеты, перцы, голубцы, битки, сырники - все эти блюда теряют свою форму, их после размораживания сложнее жарить и могут пострадать сочность и вкус.

Как правильно жарить мясные полуфабрикаты

При жарке мясных замороженных полуфабрикатов есть свои нюансы. И при неправильной готовке можно получить сильно зажаренную корочку и почти сырой продукт внутри.

Для жарки замороженных котлет выбирайте сковороду с высокими бортиками. Вам обязательно понадобится крышка.

Нагрейте сковороду на огне, налейте растительное масло и подождите 1 минуту, чтобы оно разогрелось. Потом скрутите огонь до среднего.

Потом выкладывайте котлеты на сковороду и сразу закрывайте крышкой. Если на котлетах было слишком много инея - аккуратно снимите его ножом, чтобы не повредить панировку.

Во время жарки быстро начнет испаряться влага, поэтому действуйте очень аккуратно, чтобы не обжечься. Влага с раскаленным маслом будет создавать брызги.

Если видите, что котлеты быстро зажариваются, то нужно огонь можно убавить до минимального. Через 5-7 минут откройте крышку и лопаткой аккуратно переверните котлеты. И снова накройте крышкой.

Далее котлеты можно будет перевернуть еще несколько раз - каждые 2-3 минуты. Это нужно для равномерной прожарки.

В среднем замороженные котлеты жарятся до готовности около 15-20 минут с 4 этапами переворачивания. Крышку можно убрать только в самом конце, когда котлеты будут почти готовы.

По такому принципу можно готовить все замороженные продукты, которые нужно жарить. Маленький огонь, закрытая крышка и 15-20 минут вашего времени - это залог вкусного блюда.

Кстати, ранее мы писали о том, как правильно приготовить булгур, чтобы он получился вкусным.

А еще мы рассказывали о том, какие продукты можно замораживать для экономии средств.

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