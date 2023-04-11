Чи потрібно мити упаковану зелень? Тримайте остаточну відповідь

Чи потрібно мити упаковану зелень?

Дивіться насамперед на упаковку, якщо там написано "мите", то вам уже не треба цього робити.

Втім, експерти радять промити її ще раз удома. Вчені навіть провели дослідження, чи справді чиста зелень та салати в упаковках. Виявляється, там виявили фекалії різних бактерій. Вони могли потрапити на рослини ще під час розфасовки. Тому навіть правильне зберігання та транспортування не змінять ситуацію.

Також поліетиленові пакети створюють вологе та анаеробне середовище в салатах. Там можуть швидко розмножуватися бактерії, особливо якщо листя виділяє сік. Тому, якщо ви дбаєте про здоров'я, краще помити листя салату і т.п.

Яка корисна зелень

Зелень петрушки заслужено вважають найкориснішою зеленню. Петрушка дуже багата на вітаміни групи В, А, РР, Е, містить бета-каротин. Ця корисна зелень містить залізо, натрій, кальцій, фосфор, магній, цинк. Таким чином, вона зміцнює наш імунітет і бореться зі шкідливими бактеріями.

На другому місці стоїть рукола. Крім добової дози вітаміну К, вона містить А, Е, В та С. Додатково рукола містить магній, кальцій, марганець, залізо та фосфор. Рослину рекомендують вживати людям, які на дієті, тому що в ній практично немає калорій. Вона позитивно впливає на травлення та шлунок загалом.