ua en ru
Пн, 18 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чи потрібно мити салат з герметичної упаковки: точна відповідь

Понеділок 18 березня 2024 14:01
UA EN RU
Чи потрібно мити салат з герметичної упаковки: точна відповідь Чи потрібно мити запакований салат з магазину (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

В магазинах можна придбати салатний мікс, який є чудовим рішенням, коли потрібно швидко приготувати салат. Однак, часто у всіх виникає питання, чи потрібно мити запаковану зелень.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Martha Stewart.

Що означає попередньо вимитий

Продукт, який був попередньо вимитий, означає, що виробник вимив його, щоб видалити ґрунт.

У деяких випадках безпечний харчовий дезінфікуючий засіб можуть додати до води під час миття. Дезінфікуючий засіб призначений для запобігання поширенню бактерій.

Чи потрібно мити таку зелень

Незважаючи на те, що виробники запевняють, що продукт вже промитий і його можна одразу їсти, все ж варто його ще раз добре промити. В різних салатах в герметичних упакованнях можуть бути бактерії.

Навіть якщо салати правильно зберігаються і транспортуються, зараження може статися ще на початковому етапі - коли листя готують до фасування.

Хоча поліетиленові пакети дуже зручні, але вони неекологічні, адже забезпечують салатам вологе і анаеробне середовище. А це сприяє швидкому розмноженню бактерій.

Як правильно вибирати готові салати

Під час вибору готового салатного міксу, варто пам'ятати про такі нюанси:

  • найкраще обирати пакети, а не пластикові коробки, тому що вони менше запотівають
  • щойно дістанетеся додому з магазину, одразу відкрийте пакет і зберігайте листя у відкритій коробці чи упакованні
  • листя не повинне бути вологим, воно має мати яскравий колір

Чим корисний салат

Листя салату і сирі овочі є чудовим джерелом натуральної клітковини, яка необхідна для нашого організму.

Адекватне споживання клітковини допомагає при схудненні і підтримці нормальної ваги. Також клітковина нормалізує роботу кишківника і допомагає в профілактиці шлунково-кишкових захворювань.

Салат відрізняється гранично низькою калорійністю, а тому його можна сміливо додавати до будь-якого приймання їжі.

Через гранично низьку калорійність багато хто вважає, що салат можна їсти досхочу. Але це не так. Через надлишок клітковини може з'явитися здуття живота, спазми в шлунку.

Раніше ми повідомляли, які салати не варто заправляти рослинною олією.

Також ми писали про салат, який категорично не можна їсти взимку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Листя Салати
NEWS
У Раді хочуть перекрити лазівку для ухилянтів: що пропонують в законі про мобілізацію
У Раді хочуть перекрити лазівку для ухилянтів: що пропонують в законі про мобілізацію