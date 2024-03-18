Чи потрібно мити салат з герметичної упаковки: точна відповідь

В магазинах можна придбати салатний мікс, який є чудовим рішенням, коли потрібно швидко приготувати салат. Однак, часто у всіх виникає питання, чи потрібно мити запаковану зелень.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Martha Stewart .

Що означає попередньо вимитий

Продукт, який був попередньо вимитий, означає, що виробник вимив його, щоб видалити ґрунт.

У деяких випадках безпечний харчовий дезінфікуючий засіб можуть додати до води під час миття. Дезінфікуючий засіб призначений для запобігання поширенню бактерій.

Чи потрібно мити таку зелень

Незважаючи на те, що виробники запевняють, що продукт вже промитий і його можна одразу їсти, все ж варто його ще раз добре промити. В різних салатах в герметичних упакованнях можуть бути бактерії.

Навіть якщо салати правильно зберігаються і транспортуються, зараження може статися ще на початковому етапі - коли листя готують до фасування.

Хоча поліетиленові пакети дуже зручні, але вони неекологічні, адже забезпечують салатам вологе і анаеробне середовище. А це сприяє швидкому розмноженню бактерій.

Як правильно вибирати готові салати

Під час вибору готового салатного міксу, варто пам'ятати про такі нюанси:

найкраще обирати пакети, а не пластикові коробки, тому що вони менше запотівають

щойно дістанетеся додому з магазину, одразу відкрийте пакет і зберігайте листя у відкритій коробці чи упакованні

листя не повинне бути вологим, воно має мати яскравий колір

Чим корисний салат

Листя салату і сирі овочі є чудовим джерелом натуральної клітковини, яка необхідна для нашого організму.

Адекватне споживання клітковини допомагає при схудненні і підтримці нормальної ваги. Також клітковина нормалізує роботу кишківника і допомагає в профілактиці шлунково-кишкових захворювань.

Салат відрізняється гранично низькою калорійністю, а тому його можна сміливо додавати до будь-якого приймання їжі.

Через гранично низьку калорійність багато хто вважає, що салат можна їсти досхочу. Але це не так. Через надлишок клітковини може з'явитися здуття живота, спазми в шлунку.