Чи потрібно чистити печериці перед приготуванням: точна відповідь

Чи потрібно чистити

Старі печериці, які потемніли, потрібно обов'язково почистити. Все тому, що на них зібралось багато бруду та пилу.

Однак, якщо ви купили молоді гриби, шкірку з них знімати не потрібно.

Експерти кажуть, що ростуть гриби у спеціальний стерильних умовах. Власники виробничих цехів повинні дотримуватися ряду правил, щоб їхні товари потрапили на полиці магазинів. Тому очищати гриби від шкірки перед варінням нема потреби.

Що потрібно зробити перед приготуванням

Гриби можна протерти паперовим рушником, а менш доступні місця - сухою щіткою. Однак, якщо ви бажаєте їх ретельно підготовити до вживання, помийте під проточною водою.

Надовго залишати їх у воді не рекомендується, оскільки ці гриби дуже добре вбирають вологу. А це погано позначиться на смаку і запаху продукту. Достатньо швидко обполоснути гриби, а позбутися від зайвого бруду допоможуть щітка або губка. Якщо потрібно прибрати зайву рідину після миття, грибочки слід відразу просушити за допомогою паперового рушника.

Поширеною помилкою, яка впливає на смак грибів, є додавання солі на початку приготування страви. Це призводить до того, що печериці майже відразу виділяють воду і стають темними. Солити їх краще вкінці.

Як зрозуміти, що печериці зіпсувались

Запах

Печериці, як і будь-які гриби, відрізняються особливим "грибним" запахом, який важко сплутати з іншим.

Не варто купувати печериці, якщо вони пахнуть хімією, гниллю, підвальною вологою чи мають інший нехарактерний запах. Можна отримати серйозні проблеми зі здоров'ям.

Наліт

Якщо на капелюшку з'явився липкий наліт, це означає, що такі гриби варто одразу викинути у смітник.

Плями

Навіть найменші плями, яких в ідеалі не повинно бути на грибах, є точним знаком того, що їх не можна їсти. А ще важливою ознакою непридатності для приготування печериць є плоский капелюшок.

Пружність

Якщо гриб спробувати надламати, то всередині він буде білого кольору. Однак, якщо серединка буде темна, то продукт варто викинути.