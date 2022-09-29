Чи потрібний суп у раціоні? Дієтолог розставила всі крапки над "і"
Зараз дуже багато дієтологів сперечаються, а чи справді потрібні супи у щоденному раціоні?
Нутриціолог Світлана Фус вирішила поставити крапку у цьому спірному питанні.
Чи потрібні супи?
Експерт зазначила, що принципової необхідності саме у перших рідких стравах нашого організму немає. Для здоров'я дуже важливо, щоб ми їли не тільки сиру їжу, а й термічно оброблену. ⠀
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Однак супи бувають різними, їх можна приготувати так, щоб зберегти максимальну цінність всіх інгредієнтів, що входять до них.⠀
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Нежирні бульйони з птиці, кролика, яловичини – високопоживні продукти для ослаблених хворих, супи-пюре – дбайливе харчування для слизової оболонки шлунка, кишечника та при різних захворюваннях травної системи.
Основні правила приготування супу
- Ніколи не перетравлюйте овочі! Нехай вони будуть аль-денте.
- Суп повинен складатися з овочів, не лише морква, картопля та цибуля. Також в нього може входити велика кількість овочів, які люди не дуже люблять використовувати в раціоні. Наприклад, селера, пастернак, кабачки, томати, цибуля, болгарський перець, всі можливі види капусти, зелень.
- Запам'ятайте, жодних жирних наваристих бульйонів, в ідеалі — легкі бульйони з курячої, індичої грудки без жиру та шкіри, з яловичої вирізки, кролятини, з нежирної риби, овочів чи грибів, або взагалі варіть на воді. ⠀
- У суп можна додавати крупу та макаронні вироби, у невеликих кількостях.⠀
- Бажано їсти суп без хліба, або з 1-2 зерновими хлібцями ⠀
- У супі можуть бути м'ясо, риба, яйця або гриби, в невеликій кількості.
До речі, не забувайте, що в холодну пору року тарілка теплого супу завжди допоможе наситити швидше організм і не дасть переїсти.
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