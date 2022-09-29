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Нужен ли суп в рационе? Диетолог расставила все точки над "і"

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Четверг 29 сентября 2022 11:49
Нужен ли суп в рационе? Диетолог расставила все точки над "і" Нужно ли каждый день есть суп? (unsplash.com)
Автор: Людмила Жукова

Сейчас очень многие диетологи спорят, а действительно ли нужны супы в ежедневном рационе?

Нутрициолог Светлана Фус решила поставить точку в этом спорном вопросе.

Нужны ли супы?

Эксперт отметила, что принципиальной необходимости именно в первых редких блюдах у нашего организма нет. Для здоровья очень важно чтобы мы ели не только сырую пищу, но и термически обработанную. ⁣ ⁣ ⠀
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Однако супы бывают разными, его можно приготовить так, чтобы сохранить максимальную ценность всех входящих в него ингредиентов.⁣⁣⠀
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Нежирные бульоны из птицы, кролика, говядины – высокопитательные продукты для ослабленных больных, супы-пюре – бережное питание для слизистой желудка, кишечника и при различных заболеваниях пищеварительной системы.

Основные правила приготовления супа

  • Никогда не переваривайте овощи! Пусть они будут аль-денте.
  • Суп должен состоять из овощей, не только морковь, картофель и лук. Но и в него могут входить большое количество овощей, которые люди не очень любят использовать в принципе в рационе. Например, сельдерей, пастернак, кабачки, томаты, лук, болгарский перец, все возможные виды капусты, зелень.
  • Запомните, никаких жирных наваристых бульонов, в идеале — легкие бульоны из куриной, индюшиной грудки без жира и кожи, из говяжьей вырезки, крольчатины, из нежирной рыбы, овощей или грибов, или вообще варите на воде. ⁣ ⁣ ⠀
  • В суп можно добавлять крупу и макаронные изделия, в небольших количествах.⁣⁣⠀
  • Желательно есть суп без хлеба, или с 1-2 зерновыми хлебцами ⁣ ⁣ ⠀
  • В супе могут быть мясо, рыба, яйца или грибы, в небольшом количестве.⁣⁣⠀

Кстати, не забывайте, что в холодное время года тарелка теплого супа всегда поможет насытить скорее организм и не даст переесть.

Ранее Светлана Фус рассказывала, какой фрукт нужно острожно есть мужчинам.

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