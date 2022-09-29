Немає нічого обов'язкового! Дієтолог спростувала головний міф про необхідність сніданків

Одним із найголовніших стереотипів у лікарів та дієтологів є заява, що людині необхідно вранці снідати. Багато хто з нас чув, як сніданок не можна пропускати, мовляв, почнуться проблеми зі здоров'ям, не працюватиме голова. Це не так.

Немає нічого обов'язкового у харчуванні для всіх

Дієтолог нагадала, що метаболізм (обмін речовин) - це система різних біохімічних перетворень, в результаті яких харчові речовини потрапляють в організм, засвоюються та перетворюються всередині клітин, а продукти обміну виводяться у зовнішнє середовище.

Обмін речовин – необхідна умова для існування живих організмів. І на цей процес впливають різні фактори, і це далеко не сніданок, уточнила експерт.

"Тобто, вживаючи або не вживаючи сніданок, ми не можемо якось кардинально змінити наш обмін речовин, це було б надто банально для такої складно організованої системи, що пройшла горнило еволюції, як наш організм", - повідомила фахівець із харчування.

Скиталінська розповіла, що за обмін речовин відповідають наші гени, мікробіоми, гормони, склад їжі, вплив стресу та багато інших факторів.

Усі люди по-різному реагують на однакові продукти. Тому і рекомендації щодо харчування не можуть бути для всіх однаковими!

У всіх людей абсолютно різні уявлення про сніданок. Для когось це тости з сиром та беконом, а для когось просто філіжанка кави.

Що буде, якщо пропустити сніданок

По суті, пропуск сніданку нічого поганого вам не обіцяє, а принесе лише користь. Експерт нагадує, що при пропуску сніданку ми продовжимо інтервал, протягом якого ми не їмо, що дозволить знизити рівень інсуліну. Також ми оздоровимо свій мікробіом. У бактерій нашого кишечника, як і у всього живого, є свій добовий ритм.

Після 4-6 годин без їжі деякі види мікробів починають розмножуватися і харчуватися шаром слизу, який покриває слизову оболонку кишечника, в результаті чого видаляються і токсини, кишковий бар'єр стає більш чутливим для поживних речовин і більш здоровим.

Те саме стосується і нормалізації АТ, "поганого" холестерину, глікованого гемоглобіну.

Приклад прийому їжі від Скиталінської (фото: facebook.com/O.Skytalinska)

Коли та що треба їсти?

Ви можете їсти вранці, якщо ви цього хочете, а можете і пропустити цей прийом їжі. Велике значення має, що саме ви будете їсти.

Ось рекомендації Оксани Скиталінської: