Чи потрібні права на електроскутер: розбираємо законодавство України

Електроскутери мають ряд переваг і зручностей, які роблять їх популярним транспортним засобом серед громадян багатьох країн. Проте не всі знають, чи потрібні на них права і з якого віку українцям дозволено на них їздити.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Правила дорожнього руху, Головний сервісний центр МВС, iGov, Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що потрібно знати про використання електроскутерів в Україні.

Зміст

Чи можна їздити електроскутером без прав в Україні

Згідно з пунктом 1.10 Правил дорожнього руху України, механічним транспортним засобом вважаються такі ТЗ, що приводяться в рух за допомогою двигуна.

Цей термін поширюється на трактори, самохідні машини та механізми, а також тролейбуси й транспортні засоби з електродвигуном потужністю понад 3 кВт.

Водночас мопед - двоколісний транспортний засіб, що має двигун з робочим об'ємом до 50 куб. см або електродвигун потужністю до 4 кВт.

Оскільки в середньому потужність електричного скутера може варіюватись від щонайменше 500-800 Вт до 8-10 кВт, права на нього все ж таки потрібні.

У Міністерстві внутрішніх справ наголошують, що для керування транспортними засобами громадянам України необхідно мати національне посвідчення водія (водійські права) відповідної категорії.

Яка категорія потрібна на електромопед

Керувати мопедами, моторолерами та іншими двоколісними транспортними засобами, що мають двигун із робочим об'ємом до 50 куб. см або електродвигун потужністю до 4 кВт дозволяє категорія водійських посвідчень А1.

Якщо ж двоколісний механічний ТЗ має двигун з робочим об'ємом 50 куб. см і більше, згідно з ПДР його вже можна вважати мотоциклом.

Керувати таким транспортним засобом можна за умови наявності водійського посвідчення категорії А.

Водночас квадро і трицикли, мотоцикли з боковим причепом, мотоколяски та інші триколісні (чотириколісні) мототранспортні засоби (дозволена максимальна маса яких не перевищує 400 кілограмів) потрапляють вже під категорію В1.



Категорії ТЗ в Україні (інфографіка: hsc.gov.ua)

Чи можна їздити у 14 років на електроскутері

Порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами визначає постанова Кабінету міністрів №340.

Згідно з документом, право на керування ТЗ надається особам, які досягли:

16-річного віку - категорії А1, А

18-річного віку - категорії В1, В, С1, С

19-річного віку - категорії BE, C1E, СЕ

21-річного віку - категорії D1, D, D1E, DE, Т

Отже, в 14 років їздити на електроскутері (який прирівнюється до механічного транспортного засобу) українцям не можна.

Зазначимо також, що водійські права, видані вперше:

є "тимчасовими" - дійсними впродовж двох років з дня їхньої видачі (подальше "постійне" посвідчення дійсне впродовж 30 років з дати його видачі)

дають обмежене право керування транспортним засобом - зі швидкістю до 70 кілометрів на годину

Чи потрібен на електроскутер шолом

У пункті 2.3 ПДР України зазначається, що перед виїздом на дорогу водій зобов'язаний перевірити та забезпечити технічно справний стан і комплектність транспортного засобу.

Під час руху на мотоциклі або мопеді водій повинен:

перебувати у застебнутому мотошоломі

не перевозити пасажирів без застебнутих мотошоломів

Обов'язки (і права) пасажирів також чітко прописані у пункті 5.2 Правил дорожнього руху. Наголошується, зокрема, що потрібно: