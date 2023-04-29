Сезон в розпалі. Водіям мотоциклів та скутерів нагадали про правила ПДР

У весняно-літній період на дорогах значно збільшується кількість мотоциклів, скутерів та мопедів. Тому варто пам’ятати, що легковажність та нехтування ПДР призводить до трагічних наслідків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Патрульної поліції Одеської області.

"Лише за минулий рік трапилося 2636 ДТП з травмованими, за участі двоколісного транспорту, у яких травмувалося 2805 осіб, ще 301 особа загинула", - повідомили правоохоронці.

Існує кілька правил безпеки, яких варто неухильно дотримуватися керманичам та пасажирам двоколісного транспорту:

перед виїздом перевірити технічний стан транспортного засобу на справність гальма, звукової та світлової сигналізації;

водій та пасажир мають бути в застебнутих мотошоломах;

водій має враховувати дорожню обстановку, а також особливості вантажу, що перевозиться, і стан транспортного засобу, щоб мати змогу постійно контролювати його рух та безпечно ним керувати;

керувати мотоциклом, мопедом (скутером) дозволяється з 16 років та за наявності водійського посвідчення і решти необхідних документів;

забороняється перевозити на задньому сидінні дітей, зріст яких менш як 145 см;

не рекомендується перевозити людей, які сидять боком, а також осіб у нетверезому стані;

під час маневру обов’язково користуватися дзеркалами заднього виду, та візуально перевірити "мертву зону";

водії мотоциклів, рухаючись групами, мають їхати один за одним;

під час маневрування об’єктивно оцінювати досвід керування та технічні особливості транспортного засобу;

мати медичну аптечку і знак аварійної зупинки;

не обганяти інших водіїв із правого боку;

не рухатися розділовою смугою в заторі;

не керувати транспортним засобом у стані сп’яніння.

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