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Чи покращують огірки шкіру під очима: вся правда про метод

Чи покращують огірки шкіру під очима (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Огірки використовують для шкіри навколо очей, щоб зменшити темні кола та набряк. Однак, варто знати, чи справді допомагає така процедура.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real Simple.

Чи дієвий метод

Огірковий сік може зменшити набряки, заспокоїти пошкоджену шкіру та стимулювати антиоксидантну активність. Охолоджувальний ефект огіркового соку також надає шкірі свіжий вигляд і відчуття.

Огірки багаті вітаміном С і фолієвою кислотою. Вітамін С може "розбудити" шкіру та стимулювати ріст нових клітин, тоді як фолієва кислота стимулює антиоксиданти, що допомагають шкірі боротися з токсинами навколишнього середовища.

Вимийте

Якщо одна сторона огірка ставатиме теплою, перевертайте її.

Зволожувальний крем

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огіркиобличчяочі