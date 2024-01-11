Чи покращують огірки шкіру під очима: вся правда про метод

Огірки використовують для шкіри навколо очей, щоб зменшити темні кола та набряк. Однак, варто знати, чи справді допомагає така процедура.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real Simple.
Огірковий сік може зменшити набряки, заспокоїти пошкоджену шкіру та стимулювати антиоксидантну активність. Охолоджувальний ефект огіркового соку також надає шкірі свіжий вигляд і відчуття.
Огірки багаті вітаміном С і фолієвою кислотою. Вітамін С може "розбудити" шкіру та стимулювати ріст нових клітин, тоді як фолієва кислота стимулює антиоксиданти, що допомагають шкірі боротися з токсинами навколишнього середовища.
Вимийте
Якщо одна сторона огірка ставатиме теплою, перевертайте її.
Зволожувальний крем
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