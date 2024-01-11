Улучшают ли огурцы кожу под глазами: вся правда о методе

Огурцы используют для кожи вокруг глаз, чтобы уменьшить темные круги и отек. Однако стоит знать, действительно ли помогает такая процедура.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real Simple.
Огуречный сок может снизить отеки, успокоить поврежденную кожу и стимулировать антиоксидантную активность. Охлаждающий эффект огуречного сока также придает коже свежий вид и ощущение.
Огурцы богаты витамином С и фолиевой кислотой. Витамин С может "разбудить" кожу и стимулировать рост новых клеток, в то время как фолиевая кислота стимулирует антиоксиданты, помогающие коже бороться с токсинами окружающей среды.
Вымойте
Если одна сторона огурца станет теплой, переворачивайте ее.
Увлажняющий крем
Ранее мы сообщали, как сделать чудо-средство из тех продуктов для омоложения кожи.
Также мы писали, как избавиться от межбровной морщины всего лишь с помощью одного упражнения.