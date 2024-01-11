RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Улучшают ли огурцы кожу под глазами: вся правда о методе

Улучшают ли огурцы кожу под глазами (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Огурцы используют для кожи вокруг глаз, чтобы уменьшить темные круги и отек. Однако стоит знать, действительно ли помогает такая процедура.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real Simple.

Действенный ли метод

Огуречный сок может снизить отеки, успокоить поврежденную кожу и стимулировать антиоксидантную активность. Охлаждающий эффект огуречного сока также придает коже свежий вид и ощущение.

Огурцы богаты витамином С и фолиевой кислотой. Витамин С может "разбудить" кожу и стимулировать рост новых клеток, в то время как фолиевая кислота стимулирует антиоксиданты, помогающие коже бороться с токсинами окружающей среды.

Вымойте

Если одна сторона огурца станет теплой, переворачивайте ее.

Увлажняющий крем

Читайте РБК-Украина в Google News
огіркиобличчяочі