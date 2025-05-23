Омолодження після 40 років - пізно чи ні? Дерматолог дала точну відповідь

Коли не пізно робити омолоджуючі процедури

Дерматолог Сьюзен Массік розповіла, що можна розпочати та підтримувати хороший режим догляду за шкірою в будь-якому віці.

"А з огляду на кількість факторів, які впливають на те, як кожен з нас старіє, ви насправді можете не так сильно відставати в боротьбі зі старінням, як думали. Навіть якщо ви не дотримувалися режиму догляду за шкірою, що складається з понад десяти кроків", - додала експерт.

Біологічне старіння здебільшого визначається факторами, що знаходяться поза контролем людини, такими як генетика та гормони. Також фізіологічне старіння може бути змінено речами, що знаходяться під нашим контролем, а саме курінням, дієтою, недосипання та стресом.

"Якщо ви ретельно користуєтесь сонцезахисним кремом, то ваш фізіологічний вік, ймовірно, молодший за ваш біологічний", - сказала вона.

Дотримуючись ретельного режиму догляду за шкірою та звертаючись до косметолога для проведення професійних процедур, таких як мікронідлінг, хімічні пілінги, філери та лазерне шліфування, ви можете усунути пошкодження та уповільнити подальші ознаки старіння.

Чим відрізняється шкіра у 40 та 20 років

Втрата еластину та колагену

Колаген та еластин - це те, що визначає нашу шкіру, незалежно від того, товста вона чи тонка.

З віком ви не тільки починаєте втрачати колаген та еластин у шарі дерми шкіри, але й здатність організму виробляти їх також знижується, тому з'являються зморшки.

Через втрату колагену та еластичних волокон шкіра стає тоншою, починають з’являтися дрібні зморшки, які з часом переростають у глибші.

Тому важливо захищати колаген від пошкодження, регулярно використовуючи SPF, особливо якщо ви наближаєтесь до менопаузи.

Втрата жиру

Окрім колагенових та еластинових волокон, що утворюють шар дерми шкіри, жирові клітини також відіграють ключову роль у формуванні основи шкіри та її молодому вигляді.

З віком жирові подушечки зменшуються, тому щоки та очі можуть виглядати більш "впалими".

Гіперпігментація та зміна кольору шкіри

Оскільки здатність шкіри відновлювати пошкодження знижується з віком, ви можете помітити більше гіперпігментації та зміни кольору. Ці зміни пігменту, спричинені ультрафіолетовим випромінюванням сонця.

У 40-50 років можна почати бачити сонячні плями та веснянки, які не з’являються та не зникають, як це було в дитинстві, а залишаються. Ці знебарвлені плями також сигналізують про ще одну проблему - рак шкіри.

З віком через перебування на сонці, здатність організму постійно відновлювати пошкодження послаблюється, тому може виникнути такий стан.

Що має бути у догляді прости старіння у 40-50 років

Базовий догляд за шкірою

З огляду на величезну кількість сироваток, есенцій, ампул, кремів, лосьйонів та засобів проти старіння на ринку, ви можете обрати те, що вам буде підходити.

Але правда в тому, що режим догляду за шкірою людини 40-50 років зазвичай не сильно відрізняється від режиму догляду за шкірою людини 20-30 років.

Якщо у вас здорова шкіра, то вам не знадобиться більше, ніж зволожувальний крем, сонцезахисний та засіб для вмивання.

Щоб видалити макіяж, бруд та інші забруднювачі зі шкіри, варто вибирати ніжні засоби для очищення, адаптовані до типу шкіри.

Додаткові активні речовини

Після того, як ви створили основу для догляду за шкірою, ви можете почати вирішувати більш конкретні проблеми, такі як акне та пігментація.

Оскільки шкіра природним чином втрачає колаген та еластин, включення ретиноїдів може бути ключовим фактором для уповільнення ознак старіння. Ретиноїди - це єдині інгредієнти, які дійсно регенерують новий колаген.

Окрім зменшення дрібних зморшок, ретиноїди також можуть допомогти зменшити пігментацію від сонячного пошкодження, збільшуючи оновлення клітин.

Також сироватка з вітаміном С може допомогти захистити шкіру від запалення, яке може прискорити руйнування колагену та еластину.