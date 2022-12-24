Чи пишно святкуватимуть у Києві Новий рік: у КМДА дали остаточну відповідь

Що буде у Києві на Новий рік

Цього сезону у столиці не буде традиційних новорічних локацій. Серед символів Нового року – лише ялинка Незламності, встановлена на Софійській площі.

"Тому жодних великих святкувань Нового року та Різдва в столиці не буде. Підійти до ялинки, подивитися, дотримуватися правил безпеки - так. Не підсвічуватиметься ялинка під час повітряної тривоги", - зазначив чиновник.

На столичній Софійській площі встановили символічну ялинку "Незламності" (РБК-Україна)

Дитячі ранки проходитимуть, але все також без допущення туди батьків.

"Не буде жодних локацій. У нас встановлені ялинки, але жодних заходів не проводитиметься. Ми дозволили проводити заходи в дитячих садках для діток, але виключно з дотриманням усіх умов безпеки, які сьогодні диктує час", - сказав Поворозник.

Комендантська година на Новий рік

Усупереч пропозиціям деяких киян та чуток, у столиці у новорічну ніч не скасовуватимуть комендантську годину. Він також діятиме з 23.00 до 05.00 ранку.