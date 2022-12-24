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Будут ли в Киеве пышно праздновать Новый год: в КГГА дали окончательный ответ

Фото: В Киеве на Новый год не будет шумных празднований (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Новый год в Киеве в этом году не будет отмечаться шумно и пышно, как в предыдущие годы. Причина всем ясна - в стране идет война.

Окончательную точку в этом вопросе поставил заместитель главы КГГА Николай Поворозник в эфире национального телемарафона.

Что будет в Киеве на Новый год

В этом сезоне в столице не будет традиционных новогодних локаций. Среди символов Нового года - только елка Несокрушимости, установленная на Софийской площади.

"Поэтому никаких больших празднований Нового года и Рождества в столице не будет. Подойти к елке, посмотреть, соблюдать правила безопасности - да. Не будет подсвечиваться елка во время воздушной тревоги", - отметил чиновник.

На столичной Софийской площади установили символическую елку "Несокрушимости"(РБК-Украина)

Детские утренники будут проходить, но все также без допущения туда родителей.

"Не будет никаких локаций. У нас установлены елки, но никаких мер проводиться не будет. Мы разрешили проводить мероприятия в детских садах для деток, но исключительно с соблюдением всех условий безопасности, которые сегодня диктует время", - сказал Поворозник.

Комендантский час на Новый год

Вопреки предложениям некоторых киевлян и слухов, в столице в новогоднюю ночь не будут отменять комендантский час. Он все также будет действовать с 23.00 до 05.00 утра.

Напомним, что в Киеве сделают бесплатным проезд в автобусах.

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