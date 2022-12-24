Будут ли в Киеве пышно праздновать Новый год: в КГГА дали окончательный ответ

Новый год в Киеве в этом году не будет отмечаться шумно и пышно, как в предыдущие годы. Причина всем ясна - в стране идет война.
Окончательную точку в этом вопросе поставил заместитель главы КГГА Николай Поворозник в эфире национального телемарафона.
В этом сезоне в столице не будет традиционных новогодних локаций. Среди символов Нового года - только елка Несокрушимости, установленная на Софийской площади.
"Поэтому никаких больших празднований Нового года и Рождества в столице не будет. Подойти к елке, посмотреть, соблюдать правила безопасности - да. Не будет подсвечиваться елка во время воздушной тревоги", - отметил чиновник.
На столичной Софийской площади установили символическую елку "Несокрушимости"(РБК-Украина)
Детские утренники будут проходить, но все также без допущения туда родителей.
"Не будет никаких локаций. У нас установлены елки, но никаких мер проводиться не будет. Мы разрешили проводить мероприятия в детских садах для деток, но исключительно с соблюдением всех условий безопасности, которые сегодня диктует время", - сказал Поворозник.
Вопреки предложениям некоторых киевлян и слухов, в столице в новогоднюю ночь не будут отменять комендантский час. Он все также будет действовать с 23.00 до 05.00 утра.
Напомним, что в Киеве сделают бесплатным проезд в автобусах.