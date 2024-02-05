Чи обов'язково займатися спортом, щоб схуднути: відповідь вас здивує

Для того, щоб схуднути, усі ефективно займаються спортом. Однак, як виявилось, це робити не обов'язково, щоб ваша вага зменшилась.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, що ефективно допомагає під час схуднення.
При написанні використовувались такі джерела: Instagram-сторінка дієтолога Таміли Максюх та сайт Doc.ua
Дієтолог розповіла, що схуднення вимагає комплексного підходу. Тому, для того, щоб схуднути потрібно лише мати дефіцит калорій. Він має бути адекватним і перераховуватися через кожні скинуті 5-7 кг, зміну фізичної активності та режиму дня.
Фахівець зазначила, що займатися спортом при схудненні не обов'язково, адже головне харчування. Спорт допоможе тримати тіло в тонусі, додасть вам витривалості та сил.
"Тому тут справа вашого бажання. Але доки не буде налаштоване харчування, заняття спортом не принесуть бажаного результату", - додала Таміла Максюх.
Однак, при наборі маси тіла силові тренування додати обов'язково.
Перш за все, почніть з консультації дієтолога. Спільно з фахівцем потрібно вибрати саме ту дієту, що обмежує калорійність продуктів, яка не тільки підійде вам за станом здоров'я.
Важливо пам'ятати, що цей дефіцит не повинен бути критичним: для жінок нормальним є споживання не менше 1200 ккал, для чоловіків - не менше 1500 ккал на добу.
Такий щоденник допоможе зрозуміти що, коли і в яких кількостях ви їсте. Може, ви не стільки втамовує голод, скільки заїдаєте стрес або вам нудно - ведення регулярних записів допоможе це з'ясувати, обов'язково фіксуйте в них свій емоційний стан.
Помічником також стане один з додатків для смартфонів, який підраховує вживані білки, жири і вуглеводи.
Якщо досягнуті перші позитивні результати - розслаблятися не варто. Намагайтеся поступово, але неухильно змінювати харчові звички в сторону вживання відповідних вам продуктів.
Звикнувши харчуватися правильними продуктами, ви можете тримати вагу під контролем навіть після того, як "зіскочили" з дієти. Звичка формується приблизно за 30-40 днів.
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