Чи обов'язково займатися спортом, щоб схуднути: відповідь вас здивує

Що допоможе схуднути

Дієтолог розповіла, що схуднення вимагає комплексного підходу. Тому, для того, щоб схуднути потрібно лише мати дефіцит калорій. Він має бути адекватним і перераховуватися через кожні скинуті 5-7 кг, зміну фізичної активності та режиму дня.

Фахівець зазначила, що займатися спортом при схудненні не обов'язково, адже головне харчування. Спорт допоможе тримати тіло в тонусі, додасть вам витривалості та сил.

"Тому тут справа вашого бажання. Але доки не буде налаштоване харчування, заняття спортом не принесуть бажаного результату", - додала Таміла Максюх.

Однак, при наборі маси тіла силові тренування додати обов'язково.

Дії під час схуднення

Консультація фахівця

Перш за все, почніть з консультації дієтолога. Спільно з фахівцем потрібно вибрати саме ту дієту, що обмежує калорійність продуктів, яка не тільки підійде вам за станом здоров'я.

Важливо пам'ятати, що цей дефіцит не повинен бути критичним: для жінок нормальним є споживання не менше 1200 ккал, для чоловіків - не менше 1500 ккал на добу.

Щоденник харчування

Такий щоденник допоможе зрозуміти що, коли і в яких кількостях ви їсте. Може, ви не стільки втамовує голод, скільки заїдаєте стрес або вам нудно - ведення регулярних записів допоможе це з'ясувати, обов'язково фіксуйте в них свій емоційний стан.

Помічником також стане один з додатків для смартфонів, який підраховує вживані білки, жири і вуглеводи.

Закріплення результату

Якщо досягнуті перші позитивні результати - розслаблятися не варто. Намагайтеся поступово, але неухильно змінювати харчові звички в сторону вживання відповідних вам продуктів.

Звикнувши харчуватися правильними продуктами, ви можете тримати вагу під контролем навіть після того, як "зіскочили" з дієти. Звичка формується приблизно за 30-40 днів.