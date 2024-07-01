Чи насправді павуки приносять удачу: забобони і факти

Історія забобонів

З давніх-давен павуки були пов'язані з багатьма забобонами. Зустріч з павуком часто вважається хорошим знаком.

Наприклад, у Англії вірять, що побачення павука може означати гроші. Якщо павук з'явиться у невідповідному місці, його відбирають і переносять кудись інше. Якщо ви врятуєте павука, вважається, що це може привести до збагачення, і навпаки.

Традиція асоціювати павуків з грошима бере свій початок ще з римських часів, коли люди носили павуки-амулети, щоб залучити успіх у бізнесі. Маленьких павуків часто називають "грошовими", і вбити одного з них вважається вкрай нещасливим.

Павуки завжди були бажаними гостями в будинках людей, оскільки вони ловлять мух та інших комах у свою павутину. Легенди кажуть, що павуки також забезпечують енергетичний захист вашої домівки.

В одній з християнських традицій говориться, що Ісус, Йосип і Марія ховалися від воїнів Ірода в печері. Павук сплів павутину біля входу, і солдати не спромоглися зазирнути всередину, оскільки припустили, що деякий час туди ніхто не заходив.

Сучасні забобони про павуків

Якщо павуків багато і вони плетуть павутину, це означає, що скоро буде дуже суха погода.

Згідно зі старим повір’ям, якщо вранці на павутині павуків з'явиться роса, то день буде прекрасним.

Якщо павуки починають плести павутину до полудня, незабаром очікуйте сонячну погоду.

Наступити на павука означає накликати дощ.

Всі павуки, крім тарантулів, вважаються ознаками удачі. Чим більший павук, тим вища винагорода.

Якщо побачите павука, який лазить по стіні, це може означати, що ваше найзаповітніше бажання здійсниться.

Чи є павуки ознакою удачі?

У багатьох культурах світу павуки є знаком удачі. Образ павука, що звисає з павутини, часто сприймається як символ удачі і радості, що спускається з небес.

Крім удачі павуки є символом щастя, творчості та багатства у багатьох культурах світу. Багато старих забобонів про павуків навчають нас не вбивати цих комах. Вважається, що якщо дозволити їм жити у вашій квартирі, це принесе удачу, а ось вбивство павука навпаки принесе нещастя.

Забобони про павуків та гроші:

Якщо ви бачите павука, який плете павутину, у вас збільшиться дохід завдяки наполегливій праці.

Якщо в кишеню заповзе павук, гроші будуть завжди.

Якщо уві сні ви вбиваєте павука, ви скоро втратите гроші або щось цінне.

Забобони з попередженням:

Якщо над головою висить павук, ви отримаєте лист.

Якщо павук плете свою павутину поперек ваших дверей, ви можете очікувати компанії.

Якщо ви зайдете в павутину, то в цей день зустрінете друга.

Побачити, як павук біжить по павутині вдень, означає, що ви вирушите в подорож.

Знайти павука вранці - печаль, опівдні - тривога, вдень - до подарунка.

В народних віруваннях павуки часто вважаються знаками удачі та мають свою важливу роль у підтримці природного балансу.

Крім того, вбивати павуків не слід, оскільки вони відіграють важливу роль в екосистемі, контролюючи населення комах.